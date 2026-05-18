Neymar Ngamuk di Laga Santos vs Coritiba! Dapat Kartu Kuning Usai Wasit Blunder Terkait Salah Ganti Pemain

Neymar protes karena diberi kartu kuning oleh wasit. (X/@2Dfut)
JawaPos.com - Bintang sepak bola Brasil Neymar tampak emosi kepada wasit dalam laga Serie A Brasil ketika Santos melawan Coritiba pada Minggu (17/5). Peristiwa itu berawal dari kesalahan administratif wasit yang berdampak langsung pada Neymar.
Saat itu, Neymar tengah berada di luar lapangan untuk mendapatkan perawatan, tetapi wasit secara keliru justru menganggapnya sebagai pemain yang diganti.
Awalnya, Santos berniat menarik keluar Gonzalo Escobar dan memasukkan Robinho Jr pada babak kedua. Namun, ofisial pertandingan justru mengangkat papan nomor 10 (nomor punggung Neymar) sehingga Neymar dianggap telah ditarik keluar.
Baca Juga:Carlo Ancelotti Umumkan Skuad Awal Brasil untuk Piala Dunia 2026, Neymar dan Vinicius Masuk
Pada menit ke-67, Neymar yang mencoba kembali ke lapangan justru mendapat kartu kuning. Neymar akhirnya dipaksa meninggalkan pertandingan dalam situasi yang membingungkan.
Sebagai bentuk protes, Neymar terlihat mengambil kertas informasi pergantian pemain dan menunjukkannya ke arah kamera sambil memberi isyarat bahwa telah terjadi kesalahan. Neymar tampak frustrasi atas keputusan yang merugikan dirinya dan tim. Hingga akhir laga, Santos bahkan tidak berhasil mencetak satu gol pun dan harus menelan kekalahan 0-3 dari Coritiba.
Sementara itu, pihak wasit memiliki versi tersendiri terkait insiden yang terjadi. Sebagaimana tercantum dalam laporan resmi pertandingan yang dilansir dari MARCA, kesalahan bermula dari komunikasi yang tidak akurat dari kubu Santos.
Baca Juga:Neymar Masuk Radar Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026, Davide Ancelotti Bicara Soal Kondisinya
Disebutkan bahwa pada beberapa menit sebelum insiden terjadi, wasit keempat Bruno Mota Correia menerima informasi secara lisan dari asisten pelatih Santos Carlos Cesar Sampaio Campos terkait adanya pergantian pemain.
Dalam komunikasi tersebut, disebutkan bahwa pemain yang akan ditarik keluar ialah nomor 10, yakni Neymar yang saat itu memang sedang berada di luar lapangan untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi tersebut, ofisial pertandingan kemudian menindaklanjuti proses pergantian sesuai prosedur.
Namun, setelah pergantian dilakukan, pihak staf teknis Santos justru menyerahkan formulir pergantian pemain dengan nomor yang berbeda dari yang sebelumnya disampaikan secara lisan dan gestur.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong