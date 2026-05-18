Neymar Ngamuk di Laga Santos vs Coritiba! Dapat Kartu Kuning Usai Wasit Blunder Terkait Salah Ganti Pemain

JawaPos.com - Bintang sepak bola Brasil Neymar tampak emosi kepada wasit dalam laga Serie A Brasil ketika Santos melawan Coritiba pada Minggu (17/5). Peristiwa itu berawal dari kesalahan administratif wasit yang berdampak langsung pada Neymar.

Saat itu, Neymar tengah berada di luar lapangan untuk mendapatkan perawatan, tetapi wasit secara keliru justru menganggapnya sebagai pemain yang diganti.

Awalnya, Santos berniat menarik keluar Gonzalo Escobar dan memasukkan Robinho Jr pada babak kedua. Namun, ofisial pertandingan justru mengangkat papan nomor 10 (nomor punggung Neymar) sehingga Neymar dianggap telah ditarik keluar.

Pada menit ke-67, Neymar yang mencoba kembali ke lapangan justru mendapat kartu kuning. Neymar akhirnya dipaksa meninggalkan pertandingan dalam situasi yang membingungkan.

Sebagai bentuk protes, Neymar terlihat mengambil kertas informasi pergantian pemain dan menunjukkannya ke arah kamera sambil memberi isyarat bahwa telah terjadi kesalahan. Neymar tampak frustrasi atas keputusan yang merugikan dirinya dan tim. Hingga akhir laga, Santos bahkan tidak berhasil mencetak satu gol pun dan harus menelan kekalahan 0-3 dari Coritiba.

Sementara itu, pihak wasit memiliki versi tersendiri terkait insiden yang terjadi. Sebagaimana tercantum dalam laporan resmi pertandingan yang dilansir dari MARCA, kesalahan bermula dari komunikasi yang tidak akurat dari kubu Santos.

Disebutkan bahwa pada beberapa menit sebelum insiden terjadi, wasit keempat Bruno Mota Correia menerima informasi secara lisan dari asisten pelatih Santos Carlos Cesar Sampaio Campos terkait adanya pergantian pemain.

Dalam komunikasi tersebut, disebutkan bahwa pemain yang akan ditarik keluar ialah nomor 10, yakni Neymar yang saat itu memang sedang berada di luar lapangan untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi tersebut, ofisial pertandingan kemudian menindaklanjuti proses pergantian sesuai prosedur.