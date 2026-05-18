Prediksi Arsenal vs Burnley, 3 Poin Menentukan bagi The Gunners Raih Trofi Liga Inggris

Penyrang ArsenalViktor Gyokeres. (Istimewa)
JawaPos.com - Liga Premier alias Liga Inggris memasuki pekan krusial, khususnya bagi klub yang berpotensi meraih gelar juara musim ini. Dan, pertandingan antara Arsenal vs Burnley layak dinantikan.
Pertandingan pekan ke-37 itu bakal digelar di Stadion Emirates pada Selasa (19/5) dini hari WIB. Berstatus sebagai tuan rumah, Arsenal sejatinya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan.
Pakar taruhan bahkan memperkirakan tuan rumah yang mengejar gelar akan meraih kemenangan nyaman, di mana Viktor Gyokeres bakal memecah kebuntuan.
Prediksi itu tak lepas dari performa impresif yang terus ditunjukkan striker asal Swedia dalam beberapa pertandingan terakhir.
Striker berusia 27 tahun itu dalam performa bagus menjelang pertandingan ini setelah mencetak tiga gol dalam empat penampilan terakhirnya.
Meskipun Gyokeres belum seproduktif yang diharapkan Arsenal, mantan pemain Sporting CP itu tetap memainkan peran penting. Sebanyak 14 golnya di Liga Inggris tercipta dengan rata-rata yang cukup baik, yaitu satu gol setiap 158 menit.
Gyokeres hanya membutuhkan sembilan menit untuk memecah kebuntuan dalam pertandingan liga kandang terakhir Arsenal melawan Fulham. Ia kemudian mencetak dua gol sebelum jeda dalam pertandingan tersebut.
Selain itu, Gyokeres telah mencetak gol dalam 15 menit pertama pada tiga kesempatan di semua kompetisi musim ini. Salah satu gol tersebut terjadi pada pertandingan sebelumnya melawan Burnley, ketika ia mencetak gol pembuka melalui sundulan pada menit ke-14.
Setelah mencetak empat gol dalam empat pertandingan kandang terakhir Arsenal di Liga Premier, Gyokeres adalah kandidat terkuat untuk mencetak gol pertama, dengan probabilitas sebesar 27,8%.
