Pertahanan Solid Jadi Kunci Arsenal Bisa Kalahkan PSG di Final Liga Champions

JawaPos.com - Arsenal mendapat dukungan besar jelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Legenda Manchester United, Jaap Stam, percaya The Gunners punya modal kuat untuk menumbangkan raksasa Prancis tersebut.

Final Liga Champions musim ini akan digelar di Puskas Arena, Budapest, pada 30 Mei mendatang. Banyak pihak menjagokan PSG untuk mengangkat trofi, terutama setelah performa ofensif luar biasa mereka sepanjang kompetisi.

Namun Stam justru melihat Arsenal memiliki sesuatu yang bisa membuat PSG kesulitan: pertahanan yang sangat solid.

Stam Yakin Arsenal Punya Peluang Besar Melansir Football London, berbicara menjelang laga final, Stam mengatakan Arsenal memiliki struktur permainan yang cukup kuat untuk menghadapi tim seperti PSG. Arsenal memiliki peluang yang sangat bagus untuk memenangkan Liga Champions.

Menurut mantan bek timnas Belanda itu, PSG memang memiliki kualitas individu luar biasa. Namun gaya bermain mereka juga meninggalkan banyak ruang bagi lawan.

”PSG dan Bayern memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, secara individu sangat, sangat terampil. Sebagai sebuah tim, mereka cukup baik, tetapi mereka juga kebobolan banyak gol. Mereka memainkan gaya permainan mereka sendiri, yang memberikan banyak ruang bagi tim lawan untuk berkreasi dan mencetak gol. Jadi, pertahanan mereka tidak selalu yang terbaik,” papar Jaap Stam.

PSG memang menjadi tim paling produktif di Liga Champions musim ini dengan total 44 gol. Sementara Arsenal mencetak 29 gol. Namun dari sisi pertahanan, The Gunners tampil jauh lebih konsisten dengan sembilan clean sheet dibanding lima milik PSG.

Duet Gabriel dan Saliba Jadi Senjata Utama Stam secara khusus menyoroti duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba sebagai faktor utama yang bisa membawa Arsenal juara. Menurut dia, lini serang PSG yang diisi Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, dan Bradley Barcola belum pernah menghadapi pasangan bek setangguh itu musim ini.