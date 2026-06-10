Mengenal Florentino Perez, Sosok di Balik Transformasi Real Madrid Menjadi Raksasa Sepak Bola Dunia

Presiden Real Madrid Florentino Perez sukses bawa klubnya di era modern. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Florentino Perez hampir tidak pernah absen ketika membahas kesuksesan Real Madrid di era modern.
Di balik deretan trofi Real Madrid, transfer pemain bintang, hingga perkembangan bisnis klub yang terus meningkat, terdapat sosok Florentino Perez, pria asal Madrid yang selama lebih dari dua dekade menjadi penggerak utama perjalanan Los Blancos.
Lahir di Madrid, Spanyol, pada 8 Maret 1947, Florentino Perez awalnya bukan berasal dari dunia sepak bola. Dia merupakan seorang insinyur sipil yang membangun karier di sektor konstruksi dan bisnis.
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Berkat kiprahnya di dunia usaha, Perez berkembang menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di Spanyol sebelum akhirnya terjun ke dunia sepak bola. Titik balik kariernya terjadi pada 2000 ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden Real Madrid.
Saat kampanye berlangsung, Perez membuat janji yang dianggap sulit dipercaya banyak pihak, yakni mendatangkan Luis Figo dari rival abadi, Barcelona. Janji tersebut sempat menjadi bahan perdebatan karena Figo saat itu merupakan salah satu ikon Blaugrana.
Namun setelah memenangkan pemilihan presiden klub, Perez berhasil merealisasikan janjinya. Transfer Figo menjadi salah satu perpindahan pemain paling kontroversial dalam sejarah sepak bola dan sekaligus menandai dimulainya era baru di Real Madrid.
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Di bawah kepemimpinannya, lahirlah proyek yang dikenal sebagai era Galacticos. Real Madrid mendatangkan sejumlah pemain terbaik dunia seperti Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Michael Owen, hingga Roberto Carlos yang menjadi wajah baru klub di panggung internasional.
Strategi tersebut tidak hanya bertujuan meraih prestasi di lapangan, tetapi juga memperkuat nilai komersial dan popularitas Real Madrid secara global. Meski sempat mengundurkan diri pada 2006, Perez kembali menjabat sebagai presiden pada 2009. Periode keduanya justru menjadi fase paling sukses dalam sejarah modern klub.
Dia membangun fondasi tim yang kemudian mendominasi sepak bola Eropa dengan menghadirkan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić, dan Toni Kroos.
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