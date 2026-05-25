Sisi Hangat Lionel Messi Terlihat di Dreams Cup, Datang Dukung Perjuangan Anaknya

Lionel Messi mendampingi sang anak di ajang Dreams Cup. (Istimewa)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini bukan karena aksi di lapangan bersama Inter Miami CF, melainkan karena momen sederhana saat mendampingi sang anak di ajang Dreams Cup.
Messi datang bersama istrinya, Antonela Roccuzzo, serta ketiga anak mereka untuk menyaksikan turnamen sepak bola usia muda yang digelar akademi Inter Miami. Kehadiran keluarga Messi langsung menjadi pusat perhatian para peserta dan orang tua yang hadir di lokasi.
Meski berstatus sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola, Messi terlihat santai menikmati suasana layaknya ayah biasa. Dia tampil sederhana dengan kaus biru polos sambil berjalan menemani keluarganya di sekitar area pertandingan.
Beberapa orang tua terlihat mencoba mengabadikan momen saat berpapasan dengan Messi. Sementara anak-anak peserta turnamen tampak antusias melihat langsung sosok yang selama ini hanya mereka saksikan lewat televisi.
Atmosfer hangat juga terlihat ketika Antonela menikmati mate khas Argentina sambil berbincang dengan orang tua pemain lainnya. Tidak ada pengawalan berlebihan ataupun suasana kaku. Messi dan keluarganya tampak menikmati momen tersebut dengan santai.
Dreams Cup sendiri merupakan salah satu turnamen usia muda yang rutin digelar akademi Inter Miami CF. Kompetisi ini diikuti berbagai kelompok umur dengan peserta yang datang dari sejumlah wilayah di Amerika Serikat hingga luar negeri.
Turnamen tersebut menjadi bagian dari proyek pengembangan pemain muda Inter Miami yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Messi di klub membuat akademi Inter Miami ikut mendapat sorotan besar dari publik sepak bola dunia.
Bagi para pemain muda, pengalaman bertanding di lingkungan yang dekat dengan Messi tentu menjadi motivasi tambahan. Tidak sedikit anak-anak yang bermimpi bisa mengikuti jejak sang juara dunia di masa depan.
Momen Messi mendukung anaknya di pinggir lapangan juga memperlihatkan sisi lain dari kehidupannya. Di balik sederet trofi bergengsi seperti Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or, Messi tetap menjalani peran sederhana sebagai seorang ayah.
