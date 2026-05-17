Harga Tiket Piala Dunia 2026 Dinilai Terlalu Mahal, Hotel di Kota Tuan Rumah Masih Banyak Kosong

JawaPos.com - Gelaran 2026 FIFA World Cup digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah.

Dengan format baru yang melibatkan 48 negara peserta dan pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko, ajang ini diprediksi akan menyedot jutaan suporter dari seluruh dunia.

Namun menjelang kick-off turnamen, situasi di sejumlah kota tuan rumah ternyata belum sesuai harapan.

Banyak hotel di beberapa wilayah Amerika Serikat justru dilaporkan masih memiliki tingkat hunian rendah meski Piala Dunia tinggal menghitung pekan.

Kondisi ini mulai memunculkan kekhawatiran di sektor pariwisata dan perhotelan. Pasalnya, event sebesar Piala Dunia biasanya menjadi momen panen besar bagi industri perjalanan, hotel, hingga pelaku usaha lokal.

Menurut laporan American Hotel & Lodging Association yang dikutip dari marca.com, Minggu (17/5), hampir 80 persen pengelola hotel di 11 kota tuan rumah di Amerika Serikat menyebut pemesanan kamar masih berada di bawah target awal.

Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya perjalanan yang harus dikeluarkan para suporter.

Harga tiket pertandingan menjadi sorotan utama. Di pasar penjualan ulang atau resale, harga tiket fase grup dilaporkan masih berada di kisaran 560 dolar AS atau sekitar Rp9 jutaan. Bahkan untuk beberapa laga besar, harga tiket masuk bisa menembus angka 1.000 dolar AS.