Kaoru Mitoma Dipastikan Absen Dua Laga Brighton dan Diragukan Tampil di Piala Dunia FIFA 2026

Kaoru Mitoma (Instagram @officialbhafc)
JawaPos.com – Pemain sayap Brighton, Kaoru Mitoma, dipastikan akan absen dalam dua pertandingan terakhir klubnya di Liga Primer musim ini akibat cedera hamstring.
Dilansir dari laman ESPN pada Sabtu (16/5), Cedera tersebut dialami Mitoma saat Brighton meraih kemenangan 3-0 atas Wolves pada akhir pekan lalu. Kondisi ini juga membuat peluangnya tampil bersama Jepang di ajang Piala Dunia menjadi tanda tanya besar.
Pelatih Brighton, Fabian Hürzeler, mengonfirmasi bahwa Mitoma tidak akan tampil pada dua pertandingan tersisa musim ini.
Hurzeler menyebut pihak klub masih memantau perkembangan kondisi sang pemain sebelum memastikan keterlibatannya di Piala Dunia. Brighton juga akan berkoordinasi dengan federasi sepak bola Jepang mengenai perkembangan cedera tersebut.
Hürzeler mengakui absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi tim mengingat kontribusinya sepanjang musim.
Meski demikian, Hurzeler menegaskan Brighton memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menggantikan peran pemain penting. Situasi ini juga dianggap sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas tim menjelang akhir kompetisi.
Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa cedera hamstring yang dialami Mitoma membutuhkan penanganan hati-hati. Brighton belum dapat memastikan jadwal pemulihan pemain berusia 28 tahun tersebut karena harus menunggu perkembangan medis.
Hürzeler menyebut kondisi itu menjadi kabar menyedihkan mengingat Mitoma sedang menunjukkan performa impresif bersama tim.
Di sisi lain, tim nasional Jepang kini turut mencermati situasi kebugaran Mitoma menjelang Piala Dunia.
