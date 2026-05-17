Belum Terbukti di Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti Latih Timnas Brasil hingga 2030

JawaPos.com - Prestasi Carlo Ancelotti sebagai treinador timnas Brasil belum terbukti di Piala Dunia 2026 yang baru berlangsung bulan depan. Meski begitu, Carlo Ancelotti telah menerima ekstensi kontrak dari Federasi Sepak Bola Brasil (CBF).

Carletto—sapaan akrabnya—bakal melatih Selecao—sebutan timnas Brasil—sampai Juni 2030.

“Kariernya (Ancelotti) sudah menjelaskan (alasan CBF memberi ekstensi kontrak, Red). Di luar itu, dia sosok yang luar biasa. Kami sangat puas,” kata Wakil Presiden CBF Gustavo Dias seperti dilansir dari Globo Esporte.

Terpisah, Ancelotti merespons ekstensi kontrak dengan misi membawa Selecao mencatat prestasi maksimal (baca: juara) di Piala Dunia 2026.