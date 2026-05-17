Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 17 Mei 2026 | 15.00 WIB

Daftar 26 Pemain Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Diperkuat Song Heung-min dan Pemain Naturalisasi Jens Castrop

Son Heung-min dipanggil timnas Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026. (Dok. IG/hm_son7)

JawaPos.com - Tim nasional Korea Selatan telah mengumumkan skuad finalnya. Pelatih Hong Myung-bo telah memanggil 26 pemain menuju Piala Dunia 2026.

Pemain yang dipanggil dan tim yang dibelanya

Kiper Jo Hyeon-woo yang bermain bersama Ulsan HD bakal menjadi andalan timnas Korea Selatan. Dia juga ditemani oleh dua kiper berpengalaman lainnya yaitu Kim Seung-gyu (FC Tokyo) dan Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai).

Kim Min-jae merupakan salah satu andalan lini belakang timnas Korea Selatan. Bek Bayern Munchen tersebut akan membuat pertahanan makin kuat dengan para pemain seperti Lee Han-beom (FC Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah FC), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Kim Moon Hwan (Daejon Hana), Park Jin-seon (ZJ FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Seol Young-Woo (Red Star), dan Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach).

Sementara di lini tengah, Lee Kang-in yang bermain bersama PSG dan pemain Wolves Hwang Hee-can bakal menghadirkan kreativitas di lini tengah.

Sisi kreatif tersebut juga hadir dari para pemain lainnya yaitu Paik Seung-ho (Birmingham), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai), Lee Jae-sung (Mainz 05), Bae Jun-ho (Stoke City), Yang Hyun-jung (Celtic), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Eom Ji-sung (Swansea), dan Hwang In-beom (Feyenoord).

Di lini depan, Son Heung-min yang juga kapten tim menjadi kekuatan utama untuk timnas Korea Selatan. Pemain Los Angeles FC tersebut akan membuat sisi penyerangan lebih tajam bersama dua pemain lainnya yaitu Oh Hyeon-gyu (Besiktas) dan Cho Gue-sung (FC Midtjylland).

Jens Castrop dipanggil timnas Korea Selatan

Salah satu yang menarik dari skuad timnas Korea Selatan adalah dipanggilnya Jens Castrop. Pemain Borussia Monchengladbach tersebut dinaturalisasi pada 11 Agustus karena keturunan Korea Selatan dari sang Ibu.

Sejak dinaturalisasi, Jens Castrop sudah bermain lima pertandingan bersama timnas Korea Selatan.

Sebelum membela negara ibunya, pemain 22 tahun tersebut merupakan langganan timnas kelompok umur Jerman dari U16 hingga U21.

Sebelum berjuang di Piala Dunia 2026, timnas Korea Selatan sudah bermain delapan pertandingan persahabatan. Mereka mengalami tiga kekalahan, satu hasil imbang, dan empat kemenangan.

