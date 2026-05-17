Aston Villa Amankan Tiket Liga Champions dan Tinggalkan Liverpool dalam Ancaman Besar

JawaPos.com – Aston Villa memastikan tempat di Liga Champions musim depan setelah menundukkan Liverpool FC dengan skor 4-2 di Villa Park.

Dilansir dari laman ESPN pada Sabtu (16/5), Kemenangan tersebut membuat Villa mengamankan salah satu dari lima tiket Liga Primer menuju kompetisi elite Eropa. Di sisi lain, hasil ini membuat peluang Liverpool tampil di Liga Champions musim depan semakin diragukan.

Villa yang menempati posisi keempat klasemen berhasil mengunci tiket Liga Champions berkat penampilan impresif sepanjang pertandingan. Dua gol dari Ollie Watkins pada babak kedua menjadi faktor utama kemenangan tim tuan rumah. Selain Watkins, gol Villa juga dicetak oleh Morgan Rogers dan John McGinn.

Sementara itu, Liverpool yang berada di posisi kelima kini harus menghadapi ketidakpastian menjelang laga terakhir musim ini.

Persaingan memperebutkan tiket Liga Champions masih terbuka karena klub-klub pesaing di bawah mereka masih memiliki sisa pertandingan. Situasi tersebut membuat posisi Liverpool belum sepenuhnya aman untuk kembali tampil di kompetisi tertinggi Eropa musim depan.

Kapten Villa, John McGinn, menyebut kemenangan atas Liverpool sebagai pencapaian besar bagi klub. Ia menilai keberhasilan kembali ke Liga Champions menjadi bukti perkembangan signifikan tim dalam beberapa musim terakhir. McGinn juga mengaku bangga karena Villa mampu mengakhiri laga kandang terakhir musim ini dengan hasil meyakinkan.

Pelatih Villa, Unai Emery, turut mengungkapkan kebahagiaannya setelah tim berhasil mencapai target besar tersebut.