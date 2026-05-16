Manchester City Raih Juara Piala FA 2025/2026, Statistik Mendukung The Citizens

Manchester City berhasil menjuarai Piala FA 2025/2026 setelah mengalahkan Chelsea di Wembley. (Instagram/@mancity)
JawaPos.com - Manchester City keluar sebagai juara Piala FA musim 2025/2026. Capaian itu tercipta setelah The Citizens menang tipis 1-0 atas Chelsea di Wembley, London, Sabtu (16/5) malam WIB.
Man City berhak meraih gelar ini berkat gol semata wayang Antoine Semenyo pada menit ke-71. Gol itu cukup membawa tim asuhan Pep Guardiola merengkuh gelar kedelapan Piala FA sepanjang berdirinya klub Manchester tersebut.
The Citizens sebelumnya meraih gelar juara pada musim 1903/1904, 1933/1934, 1955/1956, 1968/1969, 2010/2011, 2018/2019, dan 2022/2023.
Baca Juga:Link Live Streaming Chelsea vs Manchester City di Final Piala FA, Menepis Keraguan di Wembley
Sementara bagi Guardiola, ini menjadi gelar ketiga pelatih asal Spanyol itu kepada The Citizens.
Man City memang layak memenangi pertandingan tersebut. Dilihat dari statistik pertandingan, Man City lebih dominan ketimbang The Blues.
Semenyo dkk melakukan 10 tendangan ke gawang, bahkan 4 di antaranya mengarah ke gawang Chelsea. Berbeda dengan Chelsea yang melakukan lima tendangan dengan dua mengarah ke gawang The Citizens.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Final Piala FA Chelsea vs Manchester City: Marc Cucurella Siap Menang di Wembley
Sementara soal penguasaan bola, Man City mendapatkan 56% berbanding 44% milik Chelsea.
Akurasi umpan juga menjadi milik Man City, di mana mereka melakukan 90% berbanding 85% milik Chelsea.
Man City pun unggul dalam jumlah passing. Mereka melakukan 527 kali. Sedangkan Chelsea hanya 390, di mana mereka hanya mengandalkan serangan balik.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!