Edi Yulianto
Minggu, 17 Mei 2026 | 06.11 WIB

Manchester City Raih Juara Piala FA 2025/2026, Statistik Mendukung The Citizens

Manchester City berhasil menjuarai Piala FA 2025/2026 setelah mengalahkan Chelsea di Wembley. (Instagram/@mancity)

JawaPos.com - Manchester City keluar sebagai juara Piala FA musim 2025/2026. Capaian itu tercipta setelah The Citizens menang tipis 1-0 atas Chelsea di Wembley, London, Sabtu (16/5) malam WIB.

Man City berhak meraih gelar ini berkat gol semata wayang Antoine Semenyo pada menit ke-71. Gol itu cukup membawa tim asuhan Pep Guardiola merengkuh gelar kedelapan Piala FA sepanjang berdirinya klub Manchester tersebut.

The Citizens sebelumnya meraih gelar juara pada musim 1903/1904, 1933/1934, 1955/1956, 1968/1969, 2010/2011, 2018/2019, dan 2022/2023.

Sementara bagi Guardiola, ini menjadi gelar ketiga pelatih asal Spanyol itu kepada The Citizens.

Statistik Pertandingan

Man City memang layak memenangi pertandingan tersebut. Dilihat dari statistik pertandingan, Man City lebih dominan ketimbang The Blues.

Semenyo dkk melakukan 10 tendangan ke gawang, bahkan 4 di antaranya mengarah ke gawang Chelsea. Berbeda dengan Chelsea yang melakukan lima tendangan dengan dua mengarah ke gawang The Citizens.

Sementara soal penguasaan bola, Man City mendapatkan 56% berbanding 44% milik Chelsea.

Akurasi umpan juga menjadi milik Man City, di mana mereka melakukan 90% berbanding 85% milik Chelsea.

Man City pun unggul dalam jumlah passing. Mereka melakukan 527 kali. Sedangkan Chelsea hanya 390, di mana mereka hanya mengandalkan serangan balik.

