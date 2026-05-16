Prediksi Barcelona vs Real Betis, Rekor Kandang Blaugrana Terancam!

Barcelona bakal berupaya keras menjaga tren apik mereka saat main di kandang saat menjamu Real Betis. (Istimewa)
JawaPos.com - Musim 2025/2026 sudah menjadi milik Barcelona. Gelar juara La Liga telah mereka amankan beberapa pekan lalu setelah kemenangan penting atas Real Madrid.
Namun, pertandingan melawan Real Betis pada pekan ke-37 tetap memiliki arti penting bagi pasukan Hansi Flick.
Laga yang digelar di Spotify Camp Nou, Senin (18/5/2026) dini hari WIB, menjadi kesempatan Barcelona untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil mengejutkan pada tengah pekan.
Blaugrana baru saja tumbang 0-1 dari Alaves, kekalahan yang sekaligus menghentikan rentetan 11 kemenangan beruntun mereka di kompetisi domestik.
Meski status juara sudah dipastikan, Barcelona jelas tidak ingin menutup musim dengan penurunan performa.
Terlebih, mereka akan bermain di hadapan publik sendiri yang sepanjang musim ini menjadi saksi dominasi luar biasa tim asal Catalunya tersebut.
Catatan kandang Barcelona musim ini memang sangat mengesankan. Dari 18 pertandingan La Liga di Camp Nou, semuanya berhasil dimenangkan.
Tidak hanya itu, produktivitas lini depan mereka juga begitu tajam dengan torehan 54 gol dan hanya kebobolan sembilan kali.
Angka tersebut memperlihatkan betapa sulitnya mengalahkan Barcelona ketika bermain di markas sendiri.
