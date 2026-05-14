Barcelona Tumbang dari Alaves, Hansi Flick Kecewa Gagal Capai Target 100 Poin di La Liga

JawaPos.com - Barcelona harus menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Deportivo Alaves dalam La Liga pekan ke-36 yang berlangsung di Stadion Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz pada Kamis (14/5). Hasil itu memastikan Barcelona gagal mencapai ambisi mereka untuk menutup musim dengan 100 poin, meski sebelumnya tampil impresif, termasuk kemenangan di laga El Clasico.

Dilansir dari ESPN, Barcelona sebenarnya tampil dominan sejak awal pertandingan. Peluang demi peluang diciptakan, di antaranya melalui Marcus Rashford dan Dani Olmo, tetapi belum mampu menembus rapatnya pertahanan Alaves.

Sebaliknya, Alaves tampil disiplin dan mengandalkan serangan balik. Beberapa peluang sempat mereka ciptakan lewat Toni Martinez dan Abde Rebbach, meski belum membuahkan hasil di awal laga.

Gol pembuka akhirnya hadir pada menit ke-45+1. Berawal dari sepak pojok, Antonio Blanco mengirim umpan sundulan yang disambut Ibrahim Diabate dengan tembakan ke sudut kiri bawah gawang. Tendangan itu tidak mampu dihalau kiper Wojciech Szczesny sehingga mengubah skor menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Barcelona meningkatkan intensitas serangan. Sang pelatih Hansi Flick melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan Pedri dan Ferran Torres untuk menambah daya gedor. Namun, upaya Blaugrana tidak membuahkan hasil. Beberapa peluang, seperti tembakan Dani Olmo dan Marc Bernal, masih belum tepat sasaran. Alaves pun tetap solid hingga peluit panjang ditiup.

Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick mengungkapkan alasan di balik keputusannya melakukan delapan perubahan dari tim utama yang sebelumnya tampil di El Clasico. Flick menyebut rotasi dilakukan untuk memberi kesempatan bermain kepada pemain yang jarang tampil.

“Kami ingin memberikan menit bermain kepada pemain yang jarang tampil. Di babak pertama kami mengontrol permainan, tetapi ini bukan laga yang mudah. Mereka berjuang untuk bertahan di liga, dan itu hal yang wajar,” ujar Flick dikutip dari Diario AS.

Meski kecewa dengan hasil akhir, Flick tetap melihat sisi positif dari performa timnya. “Kami ingin menang dan mencapai 100 poin. Itu tidak tercapai. Saya kecewa, tetapi saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa ada banyak hal yang saya sukai dari penampilan mereka. Kami harus menerimanya,” lanjutnya.

Salah satu hal positif bagi Barcelona dalam laga ini ialah penampilan bek muda Alvaro Cortes yang menjalani debutnya bersama tim utama. Flick memuji performa pemain tersebut yang dinilai tampil percaya diri.