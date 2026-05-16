6 Klub yang Bisa Jadi Tujuan Baru Kylian Mbappe Jika Tinggalkan Real Madrid

Unggahan media sosial Kylian Mbappe saat Real Madrid kalah 0-2 dari Barcelona memicu kritik dari fans Los Blancos. (ig @k.mbappe)
JawaPos.com - Situasi Kylian Mbappe di Real Madrid makin panas menjelang akhir musim. Sang bintang Prancis secara mengejutkan mengklaim dirinya kini hanya menjadi striker “pilihan keempat” di skuad Los Blancos.
Pernyataan itu muncul saat Mbappé berbicara kepada wartawan di mixed zone usai kemenangan 2-0 Madrid atas Real Oviedo, Kamis malam. Meski dalam kondisi fit, ia mengaku tak lagi menjadi prioritas utama pelatih Álvaro Arbeloa.
Tak cuma itu, Mbappé juga tampak menyindir gaya bermain Madrid yang menurutnya mulai kehilangan arah di paruh kedua musim. Di tengah kritik tersebut, ia sempat menyinggung soal “hubungan baiknya” dengan Xabi Alonso.
Drama ini menjadi bab terbaru dalam kisah yang terus bergulir di Santiago Bernabéu. Setelah dua musim berseragam Madrid, Mbappé masih belum benar-benar terasa menyatu dengan proyek besar klub.
Mbappe dan Madrid Belum Benar-Benar Klik
Secara statistik, performa Mbappé sebenarnya tetap tajam. Ia bahkan berpeluang meraih gelar top skor La Liga untuk kedua kalinya secara beruntun. Namun, kontribusi individunya belum mampu membawa Madrid meraih trofi besar secara kolektif.
Hubungannya dengan klub juga makin rumit setelah muncul laporan soal perjalanan kontroversial ke Italia bersama aktris Ester Expósito, ditambah rumor perselisihan dengan staf pelatih Arbeloa di tempat latihan.
Puncaknya terjadi saat laga kontra Oviedo. Mbappé masuk dari bangku cadangan dan langsung mendapat siulan dari sebagian fans Madrid. Bahkan, petisi online yang menuntut penjualannya dikabarkan sudah mengumpulkan jutaan tanda tangan.
Walau melepas pemain bergaji tertinggi mereka terdengar nyaris mustahil, rumor soal masa depan Mbappé kini terus bergulir.
Jika benar hengkang, melansir Sports Illustrated, berikut enam klub yang bisa menjadi destinasi berikutnya.
