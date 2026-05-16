Skuad Thailand untuk FIFA Matchday Juni 2026 Resmi Dirilis, Ada Debutan dari Jepang dan Prancis

JawaPos.com - Timnas Thailand resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Dalam periode internasional kali ini, pasukan asuhan Anthony Hudson dijadwalkan menghadapi Kuwait dan tiongkok dalam dua laga penting.

Thailand akan lebih dulu menjamu Kuwait pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Tiongkok empat hari berselang. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan tim sekaligus ajang evaluasi Hudson setelah dipercaya menangani skuad Gajah Perang.

Sejumlah nama senior masih menjadi andalan dalam skuad terbaru Thailand. Di posisi penjaga gawang, Patiwat Khammai kembali mendapat tempat bersama Saranon Anuin dan Korrakot Pipatnadda.

Pada sektor pertahanan, Thailand tetap mengandalkan pengalaman Manuel Tom Bihr, Narubadin Weerawatnodom, hingga Adisorn Promrak. Sementara itu, bek muda Warris Choolthong juga kembali dipercaya setelah tampil cukup konsisten bersama BG Pathum United.

Di lini tengah, kombinasi pemain senior dan talenta muda cukup terlihat. Nama-nama seperti Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan, dan Weerathep Pomphan tetap menjadi tulang punggung permainan Thailand.

Menariknya, Thailand juga memberi kesempatan kepada dua pemain muda yang baru pertama kali mendapat panggilan ke tim senior. Mereka adalah Teerapat Pruetong yang saat ini bermain untuk klub Jepang, Consadole Sapporo, serta Erawan Garnier dari klub Prancis, Lens.

Kehadiran dua nama tersebut menunjukkan upaya Thailand dalam melakukan regenerasi skuad sekaligus memberi ruang kepada pemain diaspora dan talenta muda yang berkembang di luar negeri.

Di lini depan, Thailand masih mempercayai pengalaman Teerasil Dangda yang kini berusia 37 tahun. Selain itu, ada juga Jude Soonsup-Bell yang bermain di Inggris bersama Grimsby Town serta striker muda Port FC, Teerasak Poeiphimai.