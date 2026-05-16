Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 17 Mei 2026 | 01.12 WIB

Skuad Thailand untuk FIFA Matchday Juni 2026 Resmi Dirilis, Ada Debutan dari Jepang dan Prancis

Timnas Thailand. (Istimewa) - Image

Timnas Thailand. (Istimewa)

JawaPos.com -  Timnas Thailand resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Dalam periode internasional kali ini, pasukan asuhan Anthony Hudson dijadwalkan menghadapi Kuwait dan tiongkok dalam dua laga penting.

Thailand akan lebih dulu menjamu Kuwait pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Tiongkok empat hari berselang. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan tim sekaligus ajang evaluasi Hudson setelah dipercaya menangani skuad Gajah Perang.

Sejumlah nama senior masih menjadi andalan dalam skuad terbaru Thailand. Di posisi penjaga gawang, Patiwat Khammai kembali mendapat tempat bersama Saranon Anuin dan Korrakot Pipatnadda.

Pada sektor pertahanan, Thailand tetap mengandalkan pengalaman Manuel Tom Bihr, Narubadin Weerawatnodom, hingga Adisorn Promrak. Sementara itu, bek muda Warris Choolthong juga kembali dipercaya setelah tampil cukup konsisten bersama BG Pathum United.

Di lini tengah, kombinasi pemain senior dan talenta muda cukup terlihat. Nama-nama seperti Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan, dan Weerathep Pomphan tetap menjadi tulang punggung permainan Thailand.

Menariknya, Thailand juga memberi kesempatan kepada dua pemain muda yang baru pertama kali mendapat panggilan ke tim senior. Mereka adalah Teerapat Pruetong yang saat ini bermain untuk klub Jepang, Consadole Sapporo, serta Erawan Garnier dari klub Prancis, Lens.

Kehadiran dua nama tersebut menunjukkan upaya Thailand dalam melakukan regenerasi skuad sekaligus memberi ruang kepada pemain diaspora dan talenta muda yang berkembang di luar negeri.

Di lini depan, Thailand masih mempercayai pengalaman Teerasil Dangda yang kini berusia 37 tahun. Selain itu, ada juga Jude Soonsup-Bell yang bermain di Inggris bersama Grimsby Town serta striker muda Port FC, Teerasak Poeiphimai.

Skuad terbaru Thailand ini tentu menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apalagi Thailand masih menjadi salah satu rival utama Timnas Indonesia dalam persaingan level ASEAN maupun Asia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Meski Masuk Grup Neraka, Timnas Indonesia Diyakini Bisa Tembus Babak 16 Besar Piala Asia 2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Meski Masuk Grup Neraka, Timnas Indonesia Diyakini Bisa Tembus Babak 16 Besar Piala Asia 2027

Sabtu, 16 Mei 2026 | 21.02 WIB

Timnas Indonesia Bakal Jarang Main di Jakarta, John Herdman Ingin Lebih Sering Tandang Jelang Piala Asia 2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Bakal Jarang Main di Jakarta, John Herdman Ingin Lebih Sering Tandang Jelang Piala Asia 2027

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.20 WIB

Prediksi Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Masih Jadi Andalan! Bikin Asia Percaya Diri - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Masih Jadi Andalan! Bikin Asia Percaya Diri

Sabtu, 16 Mei 2026 | 01.01 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore