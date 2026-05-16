Skuad Thailand untuk FIFA Matchday Juni 2026 Resmi Dirilis, Ada Debutan dari Jepang dan Prancis

Timnas Thailand. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Thailand resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Dalam periode internasional kali ini, pasukan asuhan Anthony Hudson dijadwalkan menghadapi Kuwait dan tiongkok dalam dua laga penting.
Thailand akan lebih dulu menjamu Kuwait pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Tiongkok empat hari berselang. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan tim sekaligus ajang evaluasi Hudson setelah dipercaya menangani skuad Gajah Perang.
Sejumlah nama senior masih menjadi andalan dalam skuad terbaru Thailand. Di posisi penjaga gawang, Patiwat Khammai kembali mendapat tempat bersama Saranon Anuin dan Korrakot Pipatnadda.
Pada sektor pertahanan, Thailand tetap mengandalkan pengalaman Manuel Tom Bihr, Narubadin Weerawatnodom, hingga Adisorn Promrak. Sementara itu, bek muda Warris Choolthong juga kembali dipercaya setelah tampil cukup konsisten bersama BG Pathum United.
Di lini tengah, kombinasi pemain senior dan talenta muda cukup terlihat. Nama-nama seperti Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan, dan Weerathep Pomphan tetap menjadi tulang punggung permainan Thailand.
Menariknya, Thailand juga memberi kesempatan kepada dua pemain muda yang baru pertama kali mendapat panggilan ke tim senior. Mereka adalah Teerapat Pruetong yang saat ini bermain untuk klub Jepang, Consadole Sapporo, serta Erawan Garnier dari klub Prancis, Lens.
Kehadiran dua nama tersebut menunjukkan upaya Thailand dalam melakukan regenerasi skuad sekaligus memberi ruang kepada pemain diaspora dan talenta muda yang berkembang di luar negeri.
Di lini depan, Thailand masih mempercayai pengalaman Teerasil Dangda yang kini berusia 37 tahun. Selain itu, ada juga Jude Soonsup-Bell yang bermain di Inggris bersama Grimsby Town serta striker muda Port FC, Teerasak Poeiphimai.
Skuad terbaru Thailand ini tentu menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apalagi Thailand masih menjadi salah satu rival utama Timnas Indonesia dalam persaingan level ASEAN maupun Asia.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!