Prediksi Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Masih Jadi Andalan! Bikin Asia Percaya Diri

Son Heung-min (kiri) masih menjadi andalan Timnas Korea Selatan dalam menjalani persaingan di Piala Dunia 2026. (Instagram/@hm_son7)
JawaPos.com — Timnas Korea Selatan datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu wakil Asia paling konsisten setelah lolos tanpa kekalahan dan tergabung bersama Meksiko, Afrika Selatan, serta Ceko di fase grup. Pasukan Hong Myung-bo membawa optimisme besar karena memiliki kombinasi pemain berpengalaman, lini belakang solid, dan duet Son Heung-min serta Lee Kang-in yang sedang matang di level tertinggi Eropa.
Korea Selatan memang selalu punya tempat spesial dalam sejarah sepak bola Asia. Para Pejuang Taegeuk tercatat akan menjalani penampilan ke-12 di Piala Dunia, terbanyak di antara negara Asia lain.
Prestasi terbaik mereka hadir saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002.
Ketika itu, Korea Selatan sukses menembus semifinal sebelum akhirnya finis di posisi keempat, pencapaian terbaik sepanjang sejarah negara Asia di turnamen tersebut.
Mengapa Korea Selatan Disebut Wakil Asia Paling Konsisten?
Konsistensi Korea Selatan terlihat jelas selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup perjalanan dengan catatan 11 kemenangan, lima hasil imbang, tanpa satu pun kekalahan.
Produktivitas lini depan juga sangat impresif dengan torehan 40 gol dan hanya kebobolan delapan kali. Son Heung-min menjadi top skor tim dengan 10 gol, sedangkan Lee Kang-in menyumbang enam assist sepanjang fase kualifikasi.
Keberhasilan lolos tanpa kalah membuat Korea Selatan menjadi satu-satunya negara Asia yang menyegel tiket Piala Dunia 2026 dengan rekor sempurna tersebut.
Catatan itu memperlihatkan stabilitas permainan yang mulai terbentuk sejak Hong Myung-bo kembali menangani tim pada 2024.
