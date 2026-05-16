3 Alasan di Balik Pernyataan Kylian Mbappe kepada Arbeloa Soal 'Striker Pilihan Keempat'

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com - Real Madrid terus menjadi pusat perhatian dalam dua pekan terakhir, dan Kylian Mbappe kembali membuat suasana di Santiago Bernabeu makin panas.
Usai kemenangan atas Real Oviedo pada Kamis malam, Mbappe secara terbuka mempertanyakan keputusan pelatih Alvaro Arbeloa. Sang striker bahkan mengklaim dirinya disebut sebagai “penyerang keempat dalam skuad”.
Pernyataan itu langsung memicu kehebohan besar di media Spanyol. Apalagi, Arbeloa dengan cepat membantah pernah mengatakan hal tersebut.
Mbappe sendiri masuk sebagai pemain pengganti pada 22 menit terakhir laga setelah absen dalam dua pertandingan sebelumnya karena cedera. Namun alih-alih mendapat sambutan hangat, ia justru disambut siulan dan cemoohan dari sebagian fans Madrid di Bernabéu.
Yang paling mengejutkan, Mbappé kemudian mendatangi zona wawancara dan berbicara selama tujuh menit kepada media, sesuatu yang disebut melanggar kebiasaan internal Real Madrid setelah pertandingan.
Dalam wawancara tersebut, Mbappé sebenarnya mencoba terdengar tenang. Ia mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan Arbeloa. Namun di balik kalimat diplomatisnya, ada kritik yang terasa cukup jelas.
“Kami memulai musim dengan baik, di La Liga, di Liga Champions… tetapi kami kehilangannya di babak kedua. Dan itu sangat menyakitkan, karena saya merasa kami memiliki gaya bermain yang terstruktur dan kami membiarkannya lepas kendali.”
Kalimat itu dianggap banyak pihak sebagai sindiran langsung terhadap cara Arbeloa mengelola tim sejak mengambil alih kursi pelatih.
Baca Juga:Kylian Mbappe Playing Victim! Merasa jadi Pilihan Keempat Arbeloa, Anggap Wajar Dicemooh sebagai Pemain Bintang Real Madrid
Melansir Football Espana, ada tiga faktor utama yang membuat Mbappé akhirnya meluapkan kekesalannya secara terbuka.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!