3 Alasan di Balik Pernyataan Kylian Mbappe kepada Arbeloa Soal 'Striker Pilihan Keempat'

JawaPos.com - Real Madrid terus menjadi pusat perhatian dalam dua pekan terakhir, dan Kylian Mbappe kembali membuat suasana di Santiago Bernabeu makin panas.

Usai kemenangan atas Real Oviedo pada Kamis malam, Mbappe secara terbuka mempertanyakan keputusan pelatih Alvaro Arbeloa. Sang striker bahkan mengklaim dirinya disebut sebagai “penyerang keempat dalam skuad”.

Pernyataan itu langsung memicu kehebohan besar di media Spanyol. Apalagi, Arbeloa dengan cepat membantah pernah mengatakan hal tersebut.

Mbappe sendiri masuk sebagai pemain pengganti pada 22 menit terakhir laga setelah absen dalam dua pertandingan sebelumnya karena cedera. Namun alih-alih mendapat sambutan hangat, ia justru disambut siulan dan cemoohan dari sebagian fans Madrid di Bernabéu.

Yang paling mengejutkan, Mbappé kemudian mendatangi zona wawancara dan berbicara selama tujuh menit kepada media, sesuatu yang disebut melanggar kebiasaan internal Real Madrid setelah pertandingan.

Mbappe Mulai Pertanyakan Cara Arbeloa Melatih Dalam wawancara tersebut, Mbappé sebenarnya mencoba terdengar tenang. Ia mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan Arbeloa. Namun di balik kalimat diplomatisnya, ada kritik yang terasa cukup jelas.

“Kami memulai musim dengan baik, di La Liga, di Liga Champions… tetapi kami kehilangannya di babak kedua. Dan itu sangat menyakitkan, karena saya merasa kami memiliki gaya bermain yang terstruktur dan kami membiarkannya lepas kendali.”

Kalimat itu dianggap banyak pihak sebagai sindiran langsung terhadap cara Arbeloa mengelola tim sejak mengambil alih kursi pelatih.