M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 17 Mei 2026 | 00.07 WIB

Alasan Manuel Neuer Perpanjang Kontrak Bersama Bayern Munchen Jelang Piala Dunia 2026

Manuel Neuer angkat bicara setelah Bayern Munchen kalah dramatis 5-4 dari PSG. Sang kiper mengakui lini belakang tampil buruk dan berharap timnya bangkit di leg berikutnya. (Instagram/@manuelneuer)

JawaPos.com - Manuel Neuer akhirnya memastikan dirinya belum selesai bersama Bayern Munchen. Setelah sempat muncul banyak spekulasi soal masa depannya, kiper legendaris Jerman itu resmi memperpanjang kontraknya dan akan tetap bertahan di Allianz Arena hingga 2027.

Keputusan tersebut sebenarnya sempat membuat banyak pihak penasaran. Sepanjang musim, Bayern terus menunggu kepastian apakah Neuer masih ingin melanjutkan kariernya atau mulai mempertimbangkan pensiun setelah berbagai cedera yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pada akhirnya, sang penjaga gawang merasa dirinya masih punya semangat untuk terus bersaing di level tertinggi.

Neuer Masih Haus Gelar

Melansir Bavarian Football, dalam pernyataannya, Neuer mengaku masih memiliki motivasi besar untuk kembali mengejar treble bersama Bayern Munchen musim depan.

“Saya meluangkan waktu untuk mengambil keputusan ini dan sekarang saya sangat bahagia.”

“Semuanya tepat di sini: dengan tim ini, kami bisa mengalahkan siapa pun; saya senang pergi ke Säbener Straße setiap hari dan saya tampil sebaik mungkin.”

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Neuer masih menikmati kehidupannya sebagai pemain Bayern, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Meski usianya terus bertambah, mental kompetitifnya tampaknya belum berubah sedikit pun.

Suasana Ruang Ganti Jadi Faktor Penting

Selain ambisi meraih trofi, suasana harmonis di dalam skuad Bayern juga disebut menjadi alasan penting di balik keputusan Neuer.

Musim ini Bayern tampil cukup solid di bawah pelatih Vincent Kompany, dan hubungan antara staf pelatih dengan para pemain disebut berjalan sangat baik.

Neuer sendiri secara khusus menyinggung kekompakan di kelompok penjaga gawang Bayern.

“Di tim penjaga gawang kami, kami tetap bersatu dan berusaha untuk terus meningkatkan standar, terus saling mendorong dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan.”

Editor: Edi Yulianto
