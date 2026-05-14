Bukan Sekadar Pemain, 8 Bintang Sepak Bola Ini Berstatus Pemilik Klub Profesional

Cesc Fabregas bawa Como lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kali. (Instagram/@Como_1907)
JawaPos.com - Dunia sepak bola modern kini tidak hanya menghadirkan persaingan di atas lapangan, tetapi juga di balik layar bisnis olahraga.
Sejumlah pemain top dunia mulai memperluas kiprahnya dengan menjadi investor hingga pemilik klub sepak bola profesional.
Fenomena ini semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemain aktif maupun yang sudah mendekati akhir karier mulai mempersiapkan masa depan mereka lewat investasi di industri sepak bola.
Langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk tetap memiliki pengaruh besar dalam dunia yang telah membesarkan nama mereka.
Nama terbaru yang ramai diperbincangkan adalah Sergio Ramos. Bek veteran asal Spanyol itu dikabarkan tengah menyelesaikan proses akuisisi klub masa kecilnya, Sevilla.
Nilai kesepakatan disebut mencapai ratusan juta euro dan membuat Ramos berpotensi menjadi salah satu mantan pemain dengan investasi terbesar di sepak bola Spanyol.
Namun, Ramos bukanlah yang pertama. Sebelumnya, sejumlah bintang dunia telah lebih dulu mengambil langkah serupa dengan membeli saham atau bahkan menjadi pemilik mayoritas klub sepak bola.
Salah satu nama paling besar tentu saja Cristiano Ronaldo. Kapten Timnas Portugal itu resmi mengakuisisi sebagian saham Almeria pada awal 2026.
Melalui perusahaan yang terafiliasi dengan brand CR7, Ronaldo disebut ingin membantu pengembangan pemain muda sekaligus meningkatkan daya saing klub di kompetisi Spanyol.
