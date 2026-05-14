Prediksi Skor Real Madrid vs Real Oviedo: Ada Pro-Kontra Mourinho, Florentino Perez Menolak Mundur

JawaPos.com – Real Madrid kehilangan gelar juara LALIGA pasca kalah 0-2 oleh FC Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou awal pekan ini (11/5). Real juga dikalahkan Barca 2-3 dalam final Supercopa de Espana di Jeddah, Arab Saudi (12/1).

Dengan tersisih di perempat final Liga Champions dan babak 16 besar Copa del Rey, Los Merengues –sebutan Real– dipastikan mengakhiri musim tanpa trofi juara.

Meski nirgelar musim ini, Presiden Real Florentino Perez menolak desakan mundur yang disuarakan Madridistas –sebutan fans Real– setelah kekalahan di Camp Nou.

’’Maaf aku tidak mengundurkan diri. Mereka harus menembakku dulu,’’ kata Perez dalam konferensi pers setelah rapat dewan direksi Real di markas klub di Valdebebas seperti dilansir dari Marca.

Perez pun menyerukan pemilihan presiden baru bagi yang tidak menyukai kepemimpinannya. Tetapi, pria berusia 79 tahun itu tetap akan maju sebagai salah satu kandidat. ’’Sudah tercipta situasi yang tidak masuk akal, yang dipicu kampanye untuk menciptakan arus opini untuk menentang Real, termasuk menentangku,’’ tutur presiden Real dalam dua periode tersebut.

Serang Barca Perez yang tidak hadir dalam El Clasico di Camp Nou itu menyebut Barca sebagai pihak di balik kegaduhan. Terlebih, muncul gosip yang menyebut dirinya sakit keras sehingga butuh pergantian pucuk pimpinan Real. Barca yang tidak terima, seperti dilaporkan Diario AS, siap melaporkan tudingan Perez ke otoritas liga.

Apalagi, Perez mengungkit kasus Negreira yang merupakan skandal suap yang sudah terjadi lama (2018). Kala itu, Barca dituduh membayar sekitar EUR 8 juta (Rp 163,7 miliar) kepada Jose Negreira yang merupakan mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit (CTA) di bawah RFEF (PSSI-nya Spanyol).

”Para socios (Real) Madrid mendukung saya dalam perang melawan Negreira dan lainnya. Bukan selalu Real Madrid yang rugi, melainkan juga tim lain. Barca selalu diuntungkan. Kita lihat apakah UEFA akan turun tangan menangani masalah ini.