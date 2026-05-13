Pep Guardiola Buka Suara Tentang Perburuan Gelar dengan Arsenal: Fokus Menangkan Pertandingan

JawaPos.com - Pep Guardiola menegaskan, Manchester City tidak boleh terlalu memikirkan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier musim ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan timnya adalah fokus memenangkan pertandingan mereka sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Pep Guardiola menjelang laga penting melawan Crystal Palace pada Rabu (13/5), pertandingan yang wajib dimenangkan Manchester City jika ingin terus menempel Arsenal di puncak klasemen liga Inggris.

Saat ini, The Gunners Arsenal masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan lima poin setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas West Ham United akhir pekan lalu. Manchester City sendiri sempat kehilangan momentum setelah hanya bermain imbang 3-3 melawan Everton.

Baca Juga:Blunder Fatal Bikin Cristiano Ronaldo Batal Meraih Gelar Pertama Liga Pro Saudi Bersama Al Nassr

Dalam laga tersebut, Jeremy Doku menyelamatkan City dari kekalahan lewat gol spektakuler pada menit ke-90+7. Namun hasil imbang itu membuat tekanan terhadap skuad Guardiola semakin besar di sisa musim.

Kini City tidak punya banyak ruang untuk kesalahan saat menghadapi Crystal Palace, Bournemouth, dan Aston Villa dalam tiga laga liga terakhir mereka. Melansir City Xtra, Guardiola pun mencoba menjaga fokus para pemainnya agar tidak terlalu larut memikirkan hasil yang diraih Arsenal.

”Crystal Palace, Crystal Palace dan memikirkan apa yang harus kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, lupakan saja. Lakukan yang lebih baik, apa yang belum kita lakukan dengan lebih baik musim ini, untuk berada di posisi yang lebih baik untuk memperebutkan gelar Liga Primer. Dan Crystal Palace,” kata Guardiola.

Ucapan Guardiola itu menggambarkan pendekatan khasnya dalam menghadapi tekanan perebutan gelar. Dia tidak ingin skuadnya membuang energi untuk memikirkan keputusan VAR, hasil tim lain, atau drama di luar lapangan.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya bahkan belum membahas kemenangan Arsenal dengan para pemain City setelah akhir pekan lalu.