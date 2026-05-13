Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 13 Mei 2026 | 23.29 WIB

Mantan Kapten Real Madrid Iker Casillas Tak Setuju dengan Kembalinya Jose Mourinho ke Bernabeu

Mantan kapten Real Madrid Iker Casillas menolak Jose Mourinho, Florentono Perez bersikeras tidak mundur. (ig @themadridviews) - Image

Mantan kapten Real Madrid Iker Casillas menolak Jose Mourinho, Florentono Perez bersikeras tidak mundur. (ig @themadridviews)

JawaPos.com - Rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid terus memanas dalam beberapa hari terakhir. Namun, tidak semua sosok besar Los Blancos menyambut kabar tersebut dengan antusias.

Nama Jose Mourinho disebut semakin dekat untuk menjalani periode kedua di Santiago Bernabeu. Presiden klub Real Madrid Florentino Perez dikabarkan menjadi sosok utama yang mendorong kepulangan pelatih asal Portugal itu.

Musim ini, berakhir mengecewakan untuk Real Madrid. Kondisi internal klub saat ini juga sedang tidak stabil. Selain kegagalan bersaing dengan Barcelona dalam dua musim terakhir, Madrid disebut menghadapi sejumlah masalah besar di ruang ganti.

Situasi Kylian Mbappe dikabarkan mulai memanas, sementara dampak konflik antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni juga masih menjadi perhatian. Dalam situasi seperti itu, Mourinho dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan disiplin dan kontrol di ruang ganti Madrid.

Pengalamannya menghadapi pemain-pemain besar diyakini bisa membantu klub keluar dari krisis. Namun mantan kapten Real Madrid Iker Casillas punya pandangan berbeda. 

Legenda Real Madrid itu secara terbuka mengaku tidak setuju jika Jose Mourinho kembali menangani klub ibu kota Spanyol tersebut. Melansir Teamtalk, meski pernah bekerja sama dengan Jose Mourinho selama periode 2010 hingga 2013, mantan kiper timnas Spanyol itu merasa Real Madrid seharusnya mencari pelatih lain.

”Saya tidak punya masalah dengan Mourinho. Dia tampak seperti seorang profesional yang hebat bagi saya. Saya tidak menginginkannya di Real Madrid. Saya pikir pelatih lain akan lebih cocok untuk melatih di klub impian saya. Pendapat pribadi. Tidak lebih dari itu,” tutur Iker Casillas.

Pernyataan Casillas cukup menarik karena hubungan dirinya dengan Mourinho sempat menjadi sorotan besar di masa lalu. Keduanya pernah mengalami ketegangan saat Mourinho melatih Real Madrid, terutama pada periode akhir masa kepelatihannya.

Meski begitu, Casillas tetap memberikan penghormatan terhadap kemampuan Mourinho sebagai pelatih. Selama menangani Real Madrid, Mourinho berhasil mempersembahkan gelar LaLiga dan Copa del Rey. Dia juga dikenal sebagai sosok yang mampu membangun mental kompetitif tinggi di dalam skuad.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Sebut Jose Mourinho Cocok Tangani Real Madrid Lagi, Wesley Sneijder Sentil Keputusan Mbappe Liburan - Image
Sepak Bola Dunia

Sebut Jose Mourinho Cocok Tangani Real Madrid Lagi, Wesley Sneijder Sentil Keputusan Mbappe Liburan

Rabu, 13 Mei 2026 | 18.51 WIB

Jose Mourinho Ajukan Dua Syarat Sebelum Gabung Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Ajukan Dua Syarat Sebelum Gabung Real Madrid

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.37 WIB

Alasan Jose Mourinho Ingin Real Madrid Datangkan Victor Osimhen - Image
Sepak Bola Dunia

Alasan Jose Mourinho Ingin Real Madrid Datangkan Victor Osimhen

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.31 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore