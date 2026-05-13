Mantan Kapten Real Madrid Iker Casillas Tak Setuju dengan Kembalinya Jose Mourinho ke Bernabeu

JawaPos.com - Rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid terus memanas dalam beberapa hari terakhir. Namun, tidak semua sosok besar Los Blancos menyambut kabar tersebut dengan antusias.

Nama Jose Mourinho disebut semakin dekat untuk menjalani periode kedua di Santiago Bernabeu. Presiden klub Real Madrid Florentino Perez dikabarkan menjadi sosok utama yang mendorong kepulangan pelatih asal Portugal itu.

Musim ini, berakhir mengecewakan untuk Real Madrid. Kondisi internal klub saat ini juga sedang tidak stabil. Selain kegagalan bersaing dengan Barcelona dalam dua musim terakhir, Madrid disebut menghadapi sejumlah masalah besar di ruang ganti.

Situasi Kylian Mbappe dikabarkan mulai memanas, sementara dampak konflik antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni juga masih menjadi perhatian. Dalam situasi seperti itu, Mourinho dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan disiplin dan kontrol di ruang ganti Madrid.

Pengalamannya menghadapi pemain-pemain besar diyakini bisa membantu klub keluar dari krisis. Namun mantan kapten Real Madrid Iker Casillas punya pandangan berbeda.

Legenda Real Madrid itu secara terbuka mengaku tidak setuju jika Jose Mourinho kembali menangani klub ibu kota Spanyol tersebut. Melansir Teamtalk, meski pernah bekerja sama dengan Jose Mourinho selama periode 2010 hingga 2013, mantan kiper timnas Spanyol itu merasa Real Madrid seharusnya mencari pelatih lain.

”Saya tidak punya masalah dengan Mourinho. Dia tampak seperti seorang profesional yang hebat bagi saya. Saya tidak menginginkannya di Real Madrid. Saya pikir pelatih lain akan lebih cocok untuk melatih di klub impian saya. Pendapat pribadi. Tidak lebih dari itu,” tutur Iker Casillas.

Pernyataan Casillas cukup menarik karena hubungan dirinya dengan Mourinho sempat menjadi sorotan besar di masa lalu. Keduanya pernah mengalami ketegangan saat Mourinho melatih Real Madrid, terutama pada periode akhir masa kepelatihannya.