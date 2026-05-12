Alasan Jose Mourinho Ingin Real Madrid Datangkan Victor Osimhen

JawaPos.com - Persaingan menuju gelar La Liga musim depan tampaknya sudah mulai memanas bahkan sebelum musim baru dimulai. Salah satu isu yang paling ramai dibicarakan adalah kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid dan nama Victor Osimhen disebut menjadi target utama sang pelatih.
Melansir Soccernet, laporan dari Spanyol, Portugal, hingga Turki menyebut Mourinho semakin dekat dengan comeback dramatis ke Santiago Bernabeu setelah musim Real Madrid berjalan jauh dari harapan.
Los Blancos menutup musim tanpa trofi besar dan tertinggal jauh dari Barcelona di klasemen akhir La Liga. Kekalahan 2-0 dari Blaugrana di Camp Nou menjadi pukulan yang semakin memperbesar tekanan kepada manajemen klub.
Musim Madrid memang berjalan kacau. Xabi Alonso harus kehilangan pekerjaannya pada Januari setelah rentetan hasil buruk, sementara Alvaro Arbeloa yang ditunjuk sebagai pelatih sementara gagal memperbaiki situasi.
Di Eropa, Madrid tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich. Situasi semakin buruk setelah mereka juga dipermalukan tim divisi kedua Albacete di Copa del Rey.
Karena itulah, Florentino Perez disebut mulai mempertimbangkan membawa Mourinho kembali ke Bernabeu untuk membangun ulang tim.
Menariknya, Mourinho kabarnya sudah memiliki satu nama yang dianggap bisa mengubah wajah Madrid: Victor Osimhen.
Ketertarikan Mourinho kepada Osimhen sebenarnya bukan hal baru. Saat masih menangani AS Roma, Mourinho beberapa kali berhadapan dengan striker Nigeria itu ketika Osimhen masih memperkuat Napoli.
Baca Juga:Juara La Liga Setelah Kalahkan Real Madrid, Hansi Flick: Saya Tidak Akan Melupakan Momen Ini
Bahkan, Mourinho pernah membandingkan Osimhen dengan Didier Drogba, striker legendaris Chelsea yang menjadi salah satu pemain paling sukses di bawah arahannya.
Perbandingan itu cukup masuk akal. Osimhen dikenal punya kombinasi kekuatan fisik, kecepatan, agresivitas, dan kemampuan duel udara yang sangat menonjol. Karakteristik itu dianggap cocok dengan gaya sepak bola Mourinho.
Sejak kepergian Karim Benzema, Real Madrid dinilai belum benar-benar menemukan striker tengah alami yang mampu menjadi titik fokus serangan.
Kylian Mbappe beberapa kali dimainkan sebagai penyerang tengah meski posisi favoritnya berada di sisi kiri. Situasi serupa juga dialami Vinicius Junior yang sesekali dipaksa bermain lebih ke tengah.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi