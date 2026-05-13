Diterpa Rumor Sakit dan Desakan Mundur, Florentino Perez Tetap Pimpin Real Madrid

Florentino Perez dikabarkan kecewa dengan performa skuad Real Madrid. (IG @realmadrid)
JawaPos.com - Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, akhirnya buka suara terkait situasi panas yang sedang terjadi di internal klub. Di tengah tekanan besar dan rumor yang terus berkembang, Florentino memastikan dirinya tidak akan mundur dari jabatan presiden Real Madrid.
Sebagai gantinya, pria berusia 79 tahun itu memilih mengambil langkah politik dengan menggelar pemilihan ulang dewan direksi klub. Keputusan tersebut diumumkan langsung dalam konferensi pers yang digelar di Madrid.
Florentino menegaskan bahwa seluruh jajaran direksi saat ini akan kembali maju dalam pemilu mendatang.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena situasi di sekitar klub sudah berkembang terlalu jauh dan mulai menyerang dirinya secara pribadi.
Ia mengaku memahami kekecewaan publik setelah hasil Real Madrid musim ini dianggap belum memenuhi ekspektasi. Namun, Florentino merasa kritik yang muncul belakangan sudah melewati batas.
“Dalam sepak bola, tidak selalu bisa menang setiap musim. Tapi ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menyerang saya dan klub,” ujarnya.
Selain tekanan soal performa tim, Florentino juga membantah rumor mengenai kondisi kesehatannya.
Dalam beberapa hari terakhir, media sosial ramai membicarakan kabar bahwa dirinya mengalami penyakit serius.
Florentino langsung menepis isu tersebut dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Ia bahkan menyebut rumor itu sebagai kabar tidak masuk akal.
