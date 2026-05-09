Jadwal Lengkap Piala Asia U-17 2026: Peluang Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia

Aksi pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Garuda ID)
JawaPos.com - Turnamen Piala Asia U-17 2026 resmi digelar di Arab Saudi mulai 5 hingga 22 Mei 2026. Ajang bergengsi kelompok usia muda ini menjadi panggung penting bagi negara-negara Asia untuk membuktikan kualitas generasi penerus sepak bola mereka, termasuk Timnas Indonesia U-17.
Garuda Muda datang dengan semangat tinggi setelah mencatatkan performa cukup menjanjikan pada edisi sebelumnya.
Kini, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto kembali membawa harapan besar untuk bisa melangkah jauh sekaligus mengamankan tiket menuju Piala Dunia U-17 2026.
Indonesia tergabung di Grup B bersama Jepang, China, dan Qatar. Grup ini disebut sebagai salah satu grup paling kompetitif karena diisi tim-tim yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan pemain muda. Meski begitu, Timnas Indonesia U-17 tetap diyakini mampu memberi kejutan.
Pada laga perdana, Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas China. Hasil itu menjadi modal penting sebelum menghadapi Qatar pada pertandingan kedua yang digelar Sabtu malam WIB.
Tambahan tiga poin tentu akan membuka peluang besar bagi Garuda Muda untuk melaju ke fase gugur.
Format turnamen kali ini membuat persaingan berlangsung sangat ketat. Setiap tim harus finis sebagai juara grup atau runner-up agar bisa lolos ke babak perempat final.
Selain itu, tiket menuju Piala Dunia U-17 2026 juga hanya diberikan kepada tim yang berhasil mencapai delapan besar.
Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan timnya ingin tampil maksimal di setiap pertandingan. Ia menilai mental dan disiplin permainan menjadi faktor penting dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia.
