Jadwal Liga Spanyol: Barcelona Awali Misi Kumpulkan 100 Poin

Skuad Barcelona juara liga Spanyol. (Instagram/@ferrantorres)
JawaPos.com–Barcelona, yang sudah merebut gelar juara Liga Spanyol musim ini, memulai misi mencetak 100 poin dalam klasemen akhir. Itu dilakukan dengan memenangkan tiga pertandingan terakhir liga musim ini.
Laman Liga Spanyol pada Selasa menyebutkan Barcelona yang memiliki 91 poin dari 35 pertandingan akan bersua tuan rumah Deportivo Alaves di Stadion Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Kamis (14/5) dini hari WIB.
Barcelona diunggulkan menang atas Deportivo Alaves yang berada di zona degradasi pada peringkat 18 dengan 37 poin dari 35 laga. Namun, para pemain asuhan pelatih Hans-Dieter Hansi Flick mesti mewaspadai motivasi Deportivo Alaves yang tak ingin turun ke Segunda Division.
Pada pertandingan lain, Real Madrid akan menjamu tim yang sudah terdegradasi, Real Oviedo, pada Jumat (15/5) dini hari WIB. Sedangkan Celta Vigo akan berusaha masuk Liga Champions musim depan dengan mengalahkan Levante pada Rabu (13/5) dini hari WIB.
Celta adalah tim peringkat keenam dengan 50 poin dari 35 laga. Satu jam setelah pertandingan Celta versus Levante, tim peringkat kelima Real Betis (54 poin) akan melawan Elche. Betis wajib menang agar menjauhi kejaran Celta.
Rabu (13/5) dini hari WIB
Celta Vigo versus Levante (Kick Off: 00.00 WIB)
Real Betis versus Elche (01.00 WIB)
Osasuna versus Atletico Madrid (02.30 WIB)
