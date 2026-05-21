Kata-kata Perdana Mikel Arteta setelah Bawa Arsenal Juara Premier League Musim 2025/2026

Pelatih Arsenal yang baru saja membawa juara Premier League setelah 22 tahun, Mikel Arteta. (Istimewa)
JawaPos.com - Mikel Arteta akhirnya sukses menambah jumlah trofi Liga Inggris bagi Arsenal setelah menunggu sekitar 22 tahun. Kepastian itu diperoleh setelah Manchester City ditahan imbang Bournemouth 1-1.
Sekitar sehari sebelumnya, Arsenal berhasil menang atas Burnley. Dengan sisa satu laga terakhir, poin 82 yang dimiliki Arsenal tidak mungkin terkejar oleh Manchester City yang baru mengumpulkan 78 poin.
Hal ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Arteta. Sejak 2004, Arsene Wenger hingga Unai Emery sama-sama gagal menambah jumlah trofi Premier League The Gunners. Uniknya, Arteta turut merasakan puasa gelar Arsenal saat ia bermain untuk klub asal London itu sejak 2011 hingga pensiun 2016.
Maka tak heran jika Arteta cukup bahagia dan emosional berhasil meraih gelar Liga Inggris. Gagal saat masih berstatus pemain Arsenal, ia pun menebusnya saat menangani tim yang pernah ia bela.
Meski bahagia, pelatih asal Spanyol itu tidak terlalu larut dalam euforia juara, karena masih ada satu laga final lagi yaitu menghadapi PSG pada partai puncak Liga Champions.
"Kita bersama-sama kembali menciptakan sejarah. Tentunya saya sangat bahagia dan bangga kepada semua orang yang terlibat dalam klub ini. Jadi mari kita nikmati momen ini," demikian pernyataan singkat dari Arteta seperti dikutip dari laman metro.co.uk.
Posisi Arsenal sebenarnya sempat kritis dalam perebutan gelar juara. Saat kalah dari Manchester City di Etihad Stadium beberapa pekan lalu, City sempat mengambil alih puncak klasemen.
Sejumlah pihak kemudian juga sudah menduga bahwa setelah City sukses mengambil alih posisi puncak, maka mereka akan melaju dengan mulus hingga kembali merengkuh trofi juara.
Namun, entah karena terlalu percaya diri atau terlarut dalam euforia kemenangan atas Arsenal, Erling Haaland dkk. justru terpeleset saat ditahan imbang Everton 1-1.
