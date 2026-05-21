Bukayo Saka Balas Kritikan para Haters Arsenal

Bintang Arsenal Bukayo Saka. (ig @bukayosaka87)
JawaPos.com - Bukayo Saka tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia setelah Arsenal memastikan gelar Liga Premier pertama mereka sejak 2004. Winger andalan The Gunners itu juga melontarkan balasan untuk para pengkritik yang selama ini meragukan timnya.
Arsenal resmi menjadi juara setelah Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth di Vitality Stadium. Hasil tersebut memastikan The Gunners tak lagi bisa dikejar di puncak klasemen dengan satu laga tersisa.
Begitu peluit akhir berbunyi, suasana di London Colney langsung berubah menjadi pesta besar. Para pemain dan staf Arsenal yang menyaksikan pertandingan bersama-sama langsung merayakan keberhasilan mengakhiri penantian 22 tahun tanpa gelar liga.
Euforia juga terasa di sekitar Emirates Stadium. Ribuan suporter berkumpul di luar stadion sambil menyalakan flare, suar, dan kembang api untuk merayakan momen bersejarah tersebut.
Legenda klub Ian Wright bahkan ikut turun langsung ke tengah kerumunan fans dan disambut meriah oleh para pendukung Arsenal yang larut dalam suasana pesta. Keberhasilan ini terasa makin spesial karena Arsenal sempat mendapat banyak sindiran sepanjang musim.
Setelah kalah 2-1 dari Manchester City pada 19 April lalu, banyak pihak menganggap mereka kembali mengemas botol alias gagal mempertahankan posisi puncak klasemen dalam perebutan gelar.
Namun Arsenal berhasil membungkam semua kritik itu dengan cara sempurna. Mereka bangkit lewat empat kemenangan beruntun tanpa kebobolan, sementara City justru kehilangan poin penting saat menghadapi Everton dan Bournemouth.
Melansir RTE 100, di tengah perayaan tersebut, muncul video yang diunggah Jurrien Timber di Instagram. Dalam rekaman itu, Arteta memasang trofi Liga Premier berwarna hitam di markas latihan klub.
”Nyalakan itu. Izinkan saya mengatakan sesuatu. Dua puluh dua tahun, 22 tahun. Ada tawa, ada candaan, mereka tidak tertawa lagi. Lihat, ini akan bersinar, akan bersinar terang,” kata Saka.
