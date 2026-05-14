Luis de la Fuente Umumkan 52 Pemain Spanyol Hadapi Piala Dunia 2026, Ada Kejutan Besar

JawaPos.com - Timnas Spanyol mulai mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente resmi merilis daftar sementara berisi 52 pemain yang akan diseleksi menjadi 26 nama untuk turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Daftar ini memadukan pemain senior berpengalaman dengan talenta muda yang sedang bersinar di level klub maupun tim nasional.

Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pedri, hingga Rodri tetap menjadi tulang punggung skuad La Furia Roja.

Di posisi penjaga gawang, Unai Simon masih menjadi pilihan utama bersama David Raya dan kiper muda berbakat Joan García.

Persaingan di bawah mistar dipastikan cukup ketat karena seluruh kiper tampil konsisten sepanjang musim.

Sektor pertahanan juga dipenuhi nama yang sudah akrab di sepak bola Eropa. Pau Cubarsi, Robin Le Normand, hingga Marc Cucurella masuk dalam daftar sementara.

Selain itu, ada pula bek muda Dean Huijsen yang mulai mendapat perhatian berkat penampilan impresifnya bersama klub.

Di lini tengah, Spanyol tetap mengandalkan kreativitas dan penguasaan bola. Kombinasi Pedri, Gavi, Dani Olmo, dan Fabian Ruiz diprediksi menjadi kekuatan utama di Piala Dunia 2026.