Minggu, 10 Mei 2026 | 20.19 WIB

Laga Barcelona vs Real Madrid Timpang! Federico Valverde Fix Absen, Tchouameni Minta Insiden Latihan Tak Dibesar-besarkan

Laga El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid akan berjalan timpang. Pasalnya, Federico Valverde (kanan) dipastikan absen usai insiden bentrokan dengan rekannya Aurelio Tchouameni (kiri). (Dok. SkySports)

JawaPos.com - Laga El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid akan berjalan timpang. Pasalnya, Federico Valverde dipastikan absen usai insiden bentrokan dengan rekannya Aurelien Tchouameni.

Gelandang asal Prancis tersebut mengakui peristiwa itu seharusnya tidak terjadi, terlebih karena para pemain Madrid menjadi sorotan publik dan panutan bagi banyak anak muda. Tchouameni sendiri akhirnya buka suara terkait insiden bentrokan fisik dengan Federico Valverde dalam sesi latihan Real Madrid pekan ini. 

Tchouameni menegaskan bahwa suasana panas dalam latihan memang kerap muncul di tengah tekanan kompetisi. Namun, dia menilai pertengkaran fisik tetap tidak bisa dibenarkan dalam situasi apa pun.

“Apa yang terjadi dalam latihan minggu ini tidak dapat diterima. Saya mengatakan ini, mengingat contoh yang seharusnya kita berikan kepada kaum muda, baik dalam sepak bola maupun di sekolah. Terlepas dari siapa yang benar atau salah,” ujar Tchouameni.

Pernyataan tersebut menjadi respons pertama dari kubu pemain setelah kabar perselisihan antara dirinya dan Valverde ramai diperbincangkan media Spanyol. Insiden itu disebut terjadi saat sesi latihan tertutup Real Madrid menjelang laga penting El Clasico kontra Barcelona.

Meski demikian, Tchouameni memastikan hubungannya dengan Valverde tetap profesional. Internal tim juga dikabarkan sudah menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak mengganggu fokus skuad dalam persaingan gelar musim ini.

Manajemen Real Madrid sebelumnya memilih tidak memberikan sanksi berat kepada kedua pemain. Klub hanya menjatuhkan denda internal dan meminta seluruh anggota tim menjaga situasi ruang ganti tetap kondusif hingga akhir musim.

Real Madrid sendiri tengah berada dalam tekanan besar setelah tertinggal dalam persaingan papan atas LALIGA. Karena itu, stabilitas ruang ganti menjadi perhatian utama pelatih dan manajemen klub.

