Sejarah Terukir, Semua Wakil Klub Inggris Sukses Tembus Final Kompetisi Sepak Bola Eropa

Arsenal, Aston Villa dan Crystal Palace tembus final kompetisi sepak bola Eropa (AOL)
JawaPos.com – Klub-klub Inggris mencatat sejarah baru dalam sepak bola Eropa setelah berhasil menembus final di tiga kompetisi antarklub berbeda dalam satu musim.
Dilansir dari laman AOL pada Minggu (10/5), Untuk pertama kalinya, seluruh wakil Inggris yang tersisa mampu memastikan tempat di partai puncak kompetisi Eropa. Capaian tersebut menegaskan dominasi klub-klub Liga Inggris di panggung sepak bola Benua Biru musim ini.
Arsenal menjadi klub pertama yang memastikan tiket final setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1 di semifinal Liga Champions.
Baca Juga:Iran Pastikan Tampil di Piala Dunia 2026 Jika Kekhawatiran Keamanan Mereka Dipenuhi Bersama Tuan Rumah
Keberhasilan tersebut membawa tim asal London itu melaju ke partai puncak kompetisi paling bergengsi di Eropa. Arsenal kini berpeluang menambah koleksi trofi kontinental mereka setelah penantian panjang di Liga Champions.
Keberhasilan Arsenal kemudian diikuti Aston Villa yang melaju ke final Liga Europa. Tim asuhan Unai Emery mampu membalikkan kekalahan leg pertama dengan kemenangan meyakinkan atas Nottingham Forest hingga unggul agregat 4-1. Villa dijadwalkan menghadapi wakil Bundesliga, Freiburg, pada laga final yang akan digelar di Istanbul pada 20 Mei.
Sementara itu, Crystal Palace melengkapi dominasi Inggris dengan memastikan tiket final Liga Konferensi Eropa.
Palace menyingkirkan Shakhtar Donetsk setelah meraih kemenangan agregat meyakinkan, termasuk hasil positif di leg kedua di Selhurst Park. Klub asal London tersebut akan menghadapi Rayo Vallecano pada final yang berlangsung 27 Mei mendatang.
Keberhasilan tiga klub Inggris tersebut menjadi pencapaian bersejarah karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam format kompetisi Eropa modern.
Musim lalu, Liga Inggris nyaris mengulang prestasi serupa ketika Chelsea menjuarai Liga Konferensi dan Tottenham tampil di final Liga Europa. Namun, langkah Arsenal kala itu terhenti di semifinal Liga Champions setelah dikalahkan Paris Saint-Germain.
Dominasi klub Inggris di kompetisi Eropa sebenarnya telah beberapa kali terlihat dalam sejarah. Pada 2019 dan 2021, klub-klub Liga Inggris pernah mendominasi final Liga Champions dan Liga Europa secara bersamaan.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium