Risma Azzah Fatin
Minggu, 10 Mei 2026 | 14.17 WIB

Sejarah Terukir, Semua Wakil Klub Inggris Sukses Tembus Final Kompetisi Sepak Bola Eropa

JawaPos.com – Klub-klub Inggris mencatat sejarah baru dalam sepak bola Eropa setelah berhasil menembus final di tiga kompetisi antarklub berbeda dalam satu musim.

Dilansir dari laman AOL pada Minggu (10/5), Untuk pertama kalinya, seluruh wakil Inggris yang tersisa mampu memastikan tempat di partai puncak kompetisi Eropa. Capaian tersebut menegaskan dominasi klub-klub Liga Inggris di panggung sepak bola Benua Biru musim ini.

Arsenal menjadi klub pertama yang memastikan tiket final setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1 di semifinal Liga Champions.

Keberhasilan tersebut membawa tim asal London itu melaju ke partai puncak kompetisi paling bergengsi di Eropa. Arsenal kini berpeluang menambah koleksi trofi kontinental mereka setelah penantian panjang di Liga Champions.

Keberhasilan Arsenal kemudian diikuti Aston Villa yang melaju ke final Liga Europa. Tim asuhan Unai Emery mampu membalikkan kekalahan leg pertama dengan kemenangan meyakinkan atas Nottingham Forest hingga unggul agregat 4-1. Villa dijadwalkan menghadapi wakil Bundesliga, Freiburg, pada laga final yang akan digelar di Istanbul pada 20 Mei.

Sementara itu, Crystal Palace melengkapi dominasi Inggris dengan memastikan tiket final Liga Konferensi Eropa.

Palace menyingkirkan Shakhtar Donetsk setelah meraih kemenangan agregat meyakinkan, termasuk hasil positif di leg kedua di Selhurst Park. Klub asal London tersebut akan menghadapi Rayo Vallecano pada final yang berlangsung 27 Mei mendatang.

Keberhasilan tiga klub Inggris tersebut menjadi pencapaian bersejarah karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam format kompetisi Eropa modern.

Musim lalu, Liga Inggris nyaris mengulang prestasi serupa ketika Chelsea menjuarai Liga Konferensi dan Tottenham tampil di final Liga Europa. Namun, langkah Arsenal kala itu terhenti di semifinal Liga Champions setelah dikalahkan Paris Saint-Germain.

Dominasi klub Inggris di kompetisi Eropa sebenarnya telah beberapa kali terlihat dalam sejarah. Pada 2019 dan 2021, klub-klub Liga Inggris pernah mendominasi final Liga Champions dan Liga Europa secara bersamaan.

