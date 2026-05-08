Berantem dengan Tchouameni dan Kena Jotos di Kepala, Valverde Didiagnosis Alami Trauma Kranioensefalik

Real Madrid resmi membuka proses disipliner terhadap Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni setelah keduanya terlibat pertengkaran dalam sesi latihan yang membuat Valverde harus mendapat perawatan rumah sakit. (Instagram/@ustaxalli)
JawaPos.com - Gelandang Real Madrid Federico Valverde mengalami cedera kepala akibat berkelahi dengan rekannya, Aurelien Tchouameni, saat latihan tim, dikutip daria ANTARA.
“Setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini oleh tim medis Real Madrid terhadap pemain kami, Fede Valverde, dia didiagnosis mengalami trauma kranioensefalik,” kata Real Madrid dalam lamannya pada Jumat.
Madrid memastikan Valverde sudah stabil dan menjalani pemulihan di rumah dan diperkirakan harus beristirahat selama 10 hingga 14 hari sesuai prosedur medis sehingga absen melawan Barcelona pada Senin pekan depan.
Cedera itu muncul setelah Valverde kembali baku hantam dengan Tchouameni di tengah memanasnya situasi internal Real Madrid.
Valverde bahkan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit akibat cedera itu.
Insiden itu membuat manajemen Real Madrid bergerak cepat dengan menggelar rapat darurat bersama seluruh pemain dan membuka investigasi internal serta proses disipliner terhadap kedua pemain.
