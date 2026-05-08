Lukas Kubler Jadi Pembeda, Brace ke Gawang Braga Antar Freiburg ke Partai Puncak Liga Europa

JawaPos.com - Lukas Kubler membawa Freiburg menuju laga final setelah mengalahkan Braga di leg kedua semifinal Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 (aggregat 4-3) tersebut dimainkan di Stadion am Wolfswinkel, Jumat (8/5).

Setelah Mario Dorgeles mendapatkan kartu merah, Freiburg terus melancarkan serangan ke pertahanan Braga. Hasilnya, Lukas Kubler dan Johan Manzambi mencetak gol dan membawa Freiburg unggul di babak pertama.

Di babak kedua, Lukas Kubler mencetak gol keduanya di menit ke-72. Sementara Braga hanya mampu mencetak satu gol yang dilakukan oleh Pau Victor pada menit ke-79.

Mencetak dua gol disambut dengan senang oleh Lukas Kubler mengingat posisinya sebagai seorang bek. Selain itu, dia juga senang bisa membantu Freiburg lolos ke final dengan golnya tersebut.

"Mencetak gol seperti itu adalah skenario terbaik. Saya sangat senang bisa membantu tim seperti ini. Saya belum sepenuhnya menyadari apa yang telah kami capai. Saya rasa itu masih membutuhkan waktu. Itu benar-benar malam yang luar biasa," kata Lukas Kubler yang dikutip laman UEFA, Jumat (8/5).

Bek 33 tahun tersebut mengatakan bahwa gol pertama yang dicetaknya ke gawang Braga adalah murni karena hasil tekadnya. Sementara di gol kedua, Kubler memuji umpan Vincenzo Grifo yang membuatnya bisa menyundul bola.

"Gol pertama hanyalah soal tekad. Dan yang kedua adalah sundulan. Saya sudah mencetak beberapa gol seperti itu sebelumnya dan senang umpan dari Vincenzo Grifo begitu brilian. Kemudian saya hanya punya waktu yang tepat dan menyundulnya masuk," pungkas Kubler.