Antara
Kamis, 7 Mei 2026 | 23.48 WIB

Dirundung Cedera Berulang, Niklas Sule Putuskan Pensiun

Gol sundulan Harry Kane, lepas dari penjagaan Serhou Guirassy dan Niklas Sule. (Dok REUTERS)

JawaPos.com - Bek tengah Borussia Dortmund Niklas Sule memutuskan pensiun pada akhir musim 2025/2026 lantaran kerap dihantui cedera yang dideritanya berulang-ulang.

"Saya akan mengakhiri karir saya pada musim panas ini," ujar Sule, dikutip dari laman Dortmund, Kamis.

Pesepak bola yang kontraknya di Dortmund berakhir pada 30 Juni 2026 itu menyebut, keputusannya untuk pensiun semakin bulat setelah dia cedera saat skuadnya menghadapi tuan rumah TSG Hoffenheim di Liga Jerman, 18 April 2026.

Pada pertandingan yang dimenangkan Hoffenheim 2-1 itu, Sule ditarik keluar pada menit ke-42 lantaran kesakitan di bagian lutut setelah terpeleset.

Menurut dia, rasa nyeri hebat itu langsung membuatnya trauma karena pernah absen selama sekitar 10 bulan pada tahun 2019-2020 karena ligamen ACL lututnya putus. Cedera serupa pernah pula didapatkannya pada 2016.

Ketakutannya bertambah hebat mengingat tidak sampai delapan bulan sebelumnya dia baru saja keluar dari ruang perawatan akibat cedera betis.

"Di Hoffenheim, saat dokter memeriksa saya (untuk mengecek apakah ada robekan ligamen lutut-red), dia melihat ke fisioterapis dan menggelengkan kepala. Fisioterapis bergeming. Melihat itu, saya pergi ke kamar mandi dan menangis di sana sekitar 10 menit. Saya benar-benar berpikir ligamennya robek lagi," kata Sule.

Namun, ketika dipindai dengan MRI keesokan harinya, Sule menerima kabar baik bahwa cedera tersebut tidak terkait dengan ligamen ACL.

Situasi tersebut melegakan, tetapi bagi Sule itu memperkuat keyakinannya untuk berhenti selamanya dari sepak bola profesional.

