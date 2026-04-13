Klasemen Liga Jerman: Bayern Muenchen Selangkah Lagi Juara

JawaPos.com–Bayern Muenchen selangkah lagi menjadi juara Liga Jerman musim 2025/2026 setelah Die Roten kian tak terkejar di posisi pertama klasemen sementara Liga Jerman. Dalam pertandingan pekan ke-29 di Stadion Millerntor, Hamburg, Sabtu (11/4) malam WIB, Bayern Muenchen menghajar tuan rumah St. Paulli lima gol tanpa balas.

Dilansir dari Antara, tambahan tiga poin tersebut membawa FC Hollywood untuk sementara berada di puncak klasemen dengan koleksi 76 poin. Sementara itu, Borussia Dortmund harus kandas di pekan ke-29 setelah dihajar Bayer Leverkusen 0-1 di hadapan publik sendiri, Signal Iduna Park, Sabtu (11/4) malam WIB.

Hasil ini tentu kian memperkecil peluang Julian Brandt dan kawan-kawan mengangkat trofi Liga Jerman, setelah kini mengantongi total 64 poin atau selisih 12 poin dari Muenchen. Setidaknya Muenchen membutuhkan tiga poin penuh dan berharap sang rival Dortmund akan tergelincir di pekan ke-30 untuk secara matematis mengunci gelar Liga Jerman.

Di laga lainnya, VfB Stuttgart menggilas Hamburger SV empat gol tanpa balas. Tambahan tiga poin ini membawa Denis Undav dan kawan-kawan kian memantapkan posisi di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 56 poin dan berada di jalur satu tiket ke Liga Champions.

Sedangkan RB Leipzig juga mengunci kemenangan krusial atas Borussia Monchengladbach dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut menjadi penting untuk Die Roten Bullen menyangga asa ke Liga Champions setelah kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 56 poin.

Dilansir dari laman Bundesliga, Senin (13/4), berikut klasemen sementara Liga Jerman memasuki pekan ke-29.