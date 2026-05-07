Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 18.00 WIB

Rekap Semifinal Liga Champions: Arsenal Melaju Tenang, PSG Datang Menyerang

Laga Bayern Munchen vs PSG pada leg kedua Liga Champions. PSG melaju ke final dan menantang Arsenal. (Dok. FC Bayern) - Image

Laga Bayern Munchen vs PSG pada leg kedua Liga Champions. PSG melaju ke final dan menantang Arsenal. (Dok. FC Bayern)

JawaPos.com - Tiket final Liga Champions 2025/2026 akhirnya menjadi milik Arsenal dan Paris Saint-Germain (PSG). Dua semifinal leg kedua yang digelar Rabu dini hari WIB (6/5) menghadirkan drama hingga menit akhir.

Di Emirates Stadium, Arsenal memastikan langkah ke partai puncak usai menundukkan Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan The Gunners dicetak Bukayo Saka tepat sebelum turun minum, menit ke-45.

Kemenangan tersebut membuat pasukan Mikel Arteta unggul agregat 2-1 atas wakil Spanyol itu. Arsenal tampil disiplin sepanjang laga dan mampu meredam tekanan Atletico yang berusaha mengejar ketertinggalan.

Saka kembali menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Winger timnas Inggris itu memanfaatkan celah di lini belakang Atletico untuk mencetak gol yang sekaligus mengantar Arsenal ke final Liga Champions musim ini.

Sementara itu, duel panas tersaji di Allianz Arena saat Bayern Munchen menjamu PSG. Tim tamu langsung mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cepat Ousmane Dembele pada menit ketiga.

Gol tersebut membuat Bayern berada dalam tekanan besar. Meski terus menggempur pertahanan PSG, Die Roten baru mampu menyamakan kedudukan lewat Harry Kane pada menit ke-94.

Namun, skor 1-1 tidak cukup untuk membawa Bayern lolos. PSG tetap unggul agregat tipis 6-5 dan berhak menyusul Arsenal ke final.

Keberhasilan PSG tak lepas dari ketenangan mereka menjaga keunggulan agregat sepanjang pertandingan. Meski mendapat tekanan hebat dari Bayern, lini pertahanan Les Parisiens tampil solid hingga peluit panjang dibunyikan.

Final Liga Champions musim ini dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei 2026 di Puskás Aréna, mempertemukan Arsenal kontra PSG dalam duel perebutan trofi paling prestisius di Eropa.

Laga Bayern Munchen vs PSG pada leg kedua Liga Champions. PSG melaju ke final dan menantang Arsenal. (Dok. FC Bayern)

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Bisa Juara Invincibles, Melaju ke Final Liga Champions dengan Rekor Tidak Terkalahkan - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Bisa Juara Invincibles, Melaju ke Final Liga Champions dengan Rekor Tidak Terkalahkan

Kamis, 7 Mei 2026 | 17.32 WIB

Kontroversial! Ternyata Ini Alasan Insiden Joao Neves Tak Dianggap Handball saat Bayern Munchen vs PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Kontroversial! Ternyata Ini Alasan Insiden Joao Neves Tak Dianggap Handball saat Bayern Munchen vs PSG

Kamis, 7 Mei 2026 | 16.03 WIB

PSG vs Bayern Munchen Menggila! Rekor Gol Liga Champions Terancam Pecah! - Image
Sepak Bola Dunia

PSG vs Bayern Munchen Menggila! Rekor Gol Liga Champions Terancam Pecah!

Kamis, 7 Mei 2026 | 04.05 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore