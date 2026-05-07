Rekap Semifinal Liga Champions: Arsenal Melaju Tenang, PSG Datang Menyerang

JawaPos.com - Tiket final Liga Champions 2025/2026 akhirnya menjadi milik Arsenal dan Paris Saint-Germain (PSG). Dua semifinal leg kedua yang digelar Rabu dini hari WIB (6/5) menghadirkan drama hingga menit akhir.

Di Emirates Stadium, Arsenal memastikan langkah ke partai puncak usai menundukkan Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan The Gunners dicetak Bukayo Saka tepat sebelum turun minum, menit ke-45.

Kemenangan tersebut membuat pasukan Mikel Arteta unggul agregat 2-1 atas wakil Spanyol itu. Arsenal tampil disiplin sepanjang laga dan mampu meredam tekanan Atletico yang berusaha mengejar ketertinggalan.

Saka kembali menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Winger timnas Inggris itu memanfaatkan celah di lini belakang Atletico untuk mencetak gol yang sekaligus mengantar Arsenal ke final Liga Champions musim ini.

Sementara itu, duel panas tersaji di Allianz Arena saat Bayern Munchen menjamu PSG. Tim tamu langsung mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cepat Ousmane Dembele pada menit ketiga.

Gol tersebut membuat Bayern berada dalam tekanan besar. Meski terus menggempur pertahanan PSG, Die Roten baru mampu menyamakan kedudukan lewat Harry Kane pada menit ke-94.

Namun, skor 1-1 tidak cukup untuk membawa Bayern lolos. PSG tetap unggul agregat tipis 6-5 dan berhak menyusul Arsenal ke final.

Keberhasilan PSG tak lepas dari ketenangan mereka menjaga keunggulan agregat sepanjang pertandingan. Meski mendapat tekanan hebat dari Bayern, lini pertahanan Les Parisiens tampil solid hingga peluit panjang dibunyikan.

Final Liga Champions musim ini dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei 2026 di Puskás Aréna, mempertemukan Arsenal kontra PSG dalam duel perebutan trofi paling prestisius di Eropa.