Efisiensi! Atletico Madrid Pindah Hotel Bukan karena Buang Sial saat Hadapi Arsenal di Liga Champions

JawaPos.com - Atletico Madrid tidak menginap di hotel yang sama seperti saat bertandang ke markas Arsenal dalam matchday ketiga fase league Liga Champions (22/10/2025).

Ketika itu, Koke dkk menginap di Hotel Marriott di kawasan Regent’s Park, London.

Saat tandang di second leg semifinal kali ini, skuad Atletico memilih menginap di Hotel Corthouse, yang terletak di bagian timur ibu kota Inggris tersebut. Dilansir dari Marca, faktor buang sial diklaim jadi alasan Atletico pindah hotel.

Los Colchoneros –julukan Atletico– kalah 0-4 dalam pertemuan di fase league.