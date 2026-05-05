Manchester City Gagal Dekati Arsenal setelah Imbang 3-3 Lawan Everton

JawaPos.com–Manchester City gagal mendekati Arsenal setelah bermain imbang 3-3 melawan Everton dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 di Stadion Hill Dickinson, Selasa (5/5) dini hari WIB.

Everton nyaris menang melalui brace Thierno Barry dan satu gol Jake O'Brien. Sementara itu, dua gol Jeremy Doku dan Erling Haaland memastikan Manchester City membawa pulang satu poin.

Hasil imbang ini membuat Manchester City hanya mampu memangkas poin dengan pemuncak klasemen Arsenal menjadi lima angka. Meski demikian, pasukan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih banyak yang bisa dimanfaatk an dalam perburuan gelar.

Everton mantap berada di papan tengah diperingkat sepuluh dengan 48 poin, demikian laman resmi Liga Premier seperti dilansir dari Antara.

The Citizens tampil dominan sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan, termasuk melalui Rayan Cherki pada menit ke-7 dan 18, tetapi masih dimentahkan kiper Everton Jordan Pickford.

Tekanan City akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-43 lewat gol Jeremy Doku. Sepakan melengkungnya ke pojok kiri atas tak mampu dijangkau Pickford, membawa tim tamu unggul 1-0 hingga jeda.

Pada babak kedua, Everton tampil lebih efektif. Setelah beberapa peluang, tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui Thierno Barry yang memanfaatkan kesalahan umpan Marc Guehi.

Hanya lima menit berselang, Everton berbalik unggul 2-1 lewat sundulan Jake O’Brien yang gagal dicegah Gianluigi Donnarumma. Tuan rumah bahkan menjauh menjadi 3-1 pada menit ke-81 melalui gol kedua Barry.