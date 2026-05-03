Sri Wahyuni
Minggu, 3 Mei 2026 | 19.32 WIB

Prediksi Everton vs Manchester City: The Citizens Diprediksi Menang Tipis Amankan Tiga Poin Krusial!

Prediksi pertandingan Everton vs Manchester City di Premier League. (Khelnow)

JawaPos.com–Pertandingan krusial akan tersaji di Hill Dickinson Stadium saat Everton menjamu Manchester City pada pekan ke-35 Premier League. Laga ini dipastikan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama membawa misi penting di liga Inggris.

Bagi Manchester City, setiap pertandingan kini ibarat final. Tim asuhan Pep Guardiola tengah bersaing ketat dengan Arsenal dalam perebutan gelar juara liga Inggris.

Saat ini, Manchester City berada di posisi kedua dengan 70 poin dari 33 laga, hasil dari 21 kemenangan, tujuh imbang, dan lima kekalahan. Mereka juga sedang dalam performa luar biasa setelah menyapu bersih lima pertandingan terakhir di liga Inggris. City juga baru saja mengamankan tiket ke final Piala FA usai mengalahkan Southampton.

Sebaliknya, Everton justru sedang dalam tren negatif. Tim berjuluk The Toffees itu menelan dua kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 1-2 dari West Ham United tim yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.

Pelatih David Moyes tentu menuntut reaksi cepat dari anak asuhnya. Saat ini, Everton berada di peringkat ke-11 dengan 47 poin dari 34 pertandingan.

Meski secara klasemen City jauh lebih unggul, laga ini diprediksi tidak akan berjalan mudah. Everton akan tampil di hadapan pendukung sendiri dan bertekad bangkit dari keterpurukan.

Namun, rekor pertemuan menunjukkan dominasi City. Dari total 200 pertemuan, Manchester City meraih 83 kemenangan, sementara Everton mencatatkan 68 kemenangan, dan 49 laga berakhir imbang.

Fakta menarik lainnya, kemenangan kandang terakhir Everton atas City terjadi pada 2017. Itu menandakan betapa sulitnya menaklukkan The Citizens dalam beberapa tahun terakhir.

Dari kubu Everton, sosok Kiernan Dewsbury-Hall layak menjadi sorotan. Gelandang tengah ini tampil konsisten musim ini dengan delapan gol dan empat assist dari 27 pertandingan. Kemampuannya mengatur tempo permainan akan sangat vital.

