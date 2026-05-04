Hasil Super League 2025/2026: Bungkam Persijap Jepara, Persija Jakarta Dekati Borneo FC

JawaPos.com–Persija Jakarta menang meyakinkan atas Persijap Jepara dengan skor 2-0 pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin (4/5) dengan kick off pukul 19.00 WIB.

Ini menjadi kemenangan berharga bagi Persija Jakarta. Tambahan tiga poin ini membuat mereka kini mengemas 65 poin, tertinggal empat angka dari Borneo FC yang berada di posisi kedua dan tujuh angka dari Persib Bandung di puncak klasemen.

Sementara itu, kekalahan dari Persija Jakarta membuat Persijap Jepara masih terkunci di posisi ke-14 dengan 31 poin. Situasi mereka masih jauh dari kata aman, karena hanya berjarak empat angka dari Persis Solo yang menempati posisi 16 alias zona degradasi.

Baca Juga:Arne Slot Kritik VAR usai Gol Handball Benjamin Sesko Disahkan

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Bermain sebagai tim tamu, Persija Jakarta memegang kemudi permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapat peluang pertama lewat tendangan bebas Fabio Calonego di menit ke-14, namun masih bisa ditangkap kiper Sendri Johansah.

Macan Kemayoran terus menggempur pertahanan Laskar Kalinyamat, julukan Persijap Jepara, dan menciptakan cukup banyak peluang pada 30 menit awal pertandingan. Salah satu peluang emas Persija Jakarta tercipta pada menit ke-28 lewat tendangan Allano Lima, namun masih bisa ditangkap Sendri.

Sendri tampil sangat menawan di bawah mistar gawang Persijap Jepara. Setidaknya ada empat hingga lima penyelamatan yang berhasil dilakukan kiper berusia 32 tahun tersebut. Namun performa gemilang itu tak disertai dengan permainan Laskar Kalinyamat yang masih kesulitan menembus pertahanan tim tamu.

Baca Juga:Michael Carrick Beri Kabar Cedera Benjamin Sesko usai Laga vs Liverpool

Persija Jakarta yang tampil dominan juga masih buntu. Serangan demi serangan yang dilancarkan tim asuhan Mauricio Souza itu belum ada yang berbuah gol ke gawang Persijap Jepara hingga laga memasuki menit ke-40.

Di menit-menit akhir babak pertama, Persija Jakarta kembali mendapat peluang emas via sundulan Eksel Runtukahu. Namun lagi-lagi peluang tersebut bisa diamankan oleh Sendri. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol di babak pertama.