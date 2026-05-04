Andika Rachmansyah
Selasa, 5 Mei 2026 | 01.47 WIB

Shayne Pattynama Starter, Dony Tri Pamungkas Cadangan! Susunan Pemain Persijap Jepara Vs Persija Jakarta

Pemain Persija Shayne Pattynama dan Dony Tri Pamungkas. (instagram @persija)

JawaPos.com–Persija Jakarta melakoni laga tandang melawan Persijap Jepara di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Skuad Macan Kemayoran melakukan rotasi mengejutkan, salah satunya menurunkan Shayne Pattynama sejak menit awal.

Persija Jakarta melawat ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5) dengan kick off pukul 19.00 WIB. Kedua kesebelasan mengusung misi kemenangan, dengan tujuan berbeda pada laga malam hari ini.

Macan Kemayoran menargetkan poin penuh demi menempel ketat Persib Bandung dan Borneo FC yang saat ini duduk posisi pertama dan kedua. Sementara Persijap Jepara mengincar poin penuh demi menjauh dari zona merah alias degradasi.

Susunan pemain untuk laga nanti pun telah diketahui. Baik Persijap Jepara maupun Persija Jakarta sama-sama menurunkan skuad terbaiknya, walaupun kubu tim tamu melakukan sedikit rotasi di area pertahanan dan lini serang.

Dari kubu Persija Jakarta terlebih dahulu. Pelatih Mauricio Souza kembali mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Andritany Ardhiyasa, mengingat Carlos Eduardo tak dibawa ke Jepara.

Menariknya, Souza menepikan Dony Tri Pamungkas pada laga kali ini. Agaknya, juru taktik asal Brasil itu khawatir karena sang pemain sudah mengoleksi tiga kartu kuning. Andai Dony dimainkan sejak menit awal dan mendapat kartu kuning, praktis dia harus absen di laga klasik melawan Persib Bandung pada pekan ke-32.

Shayne pun dipilih sebagai pengganti Dony, sekaligus untuk pertama kalinya dia bermain sebagai starter bersama Persija Jakarta. Tiga pemain bertahan lainnya yang bermain sejak awal adalah Bruno Tubarao, Paulo Ricardo, dan Rizky Ridho.

Persija Jakarta tidak melakukan perubahan pada lini tengah, masih sama seperti ketika menghadapi Persis Solo di pekan sebelumnya. Yakni dengan mengandalkan Van Basty Sousa, Fabio Calonego, dan Rayhan Hannan.

Nah, terdapat perubahan pada lini serang. Kali ini, Souza memilih memainkan Alaeddine Ajaraie sejak menit awal ketimbang Maxwell Souza. Dua pemain lainnya yang akan mendobrak pertahan lawan adalah Allano Lima dan Eksel Runtukahu.

