Andika Rachmansyah
Selasa, 5 Mei 2026 | 03.08 WIB

Super League 2025/2026: Hujan Peluang! Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol Lawan Persijap Jepara di Babak Pertama

Allano saat bermain bersama Persija Jakarta.(Dok. Allano)

JawaPos.com–Persija Jakarta bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di babak pertama pada pekan ke-31 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara pada Senin (4/5) dengan kick off pukul 19.00 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Persija Jakarta memegang kemudi permainan sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapat peluang pertama lewat tendangan bebas Fabio Calonego di menit ke-14, namun masih bisa ditangkap kiper Sendri Johansah.

Macan Kemayoran terus menggempur pertahanan Laskar Kalinyamat, julukan Persijap Jepara, dan menciptakan cukup banyak peluang pada 30 menit awal pertandingan. Salah satu peluang emas Persija Jakarta tercipta pada menit ke-28 lewat tendangan Allano Lima, namun masih bisa ditangkap Sendri.

Sendri tampil sangat menawan di bawah mistar gawang Persijap Jepara. Setidaknya ada empat hingga lima penyelamatan yang berhasil dilakukan kiper berusia 32 tahun tersebut. Namun performa gemilang itu tak disertai dengan permainan Laskar Kalinyamat yang masih kesulitan menembus pertahanan tim tamu.

Persija Jakarta yang tampil dominan juga masih buntu. Serangan demi serangan yang dilancarkan tim asuhan Mauricio Souza itu belum ada yang berbuah gol ke gawang Persijap Jepara hingga laga memasuki menit ke-40.

Di menit-menit akhir babak pertama, Persija Jakarta kembali mendapat peluang emas via sundulan Eksel Runtukahu. Namun lagi-lagi peluang tersebut bisa diamankan oleh Sendri. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Susunan Pemain

Persijap Jepara: Sendri Johansah (PG); Rahmat Hidayat, Jose Arroyo, Diogo Brito, Najeeb Yakubu; Rendi Saepul, Borja Martinez, Wahyudi Hamisi, Borja Herrera, Alexis Gomez; Iker Guarrotxena.

Pelatih: Mario Lemos.

