Sassuolo Tumbangkan Como 2-1, Cesc Fabregas Puji Strategi Fabio Grosso Sebagai Mahakarya

JawaPos.com - Sassuolo berhasil taklukkan Como dengan skor 2-1 dalam pekan ke-33 Serie A yang berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Sabtu (17/4). Tuan rumah yang menggunakan formasi 4-3-3 tampil agresif sejak menit awal. Sementara itu, Como dengan formasi 4-2-3-1 mencoba mengimbangi melalui serangan balik cepat dan permainan sayap.

Pada babak pertama, peluang-peluang yang tercipta belum mampu dimaksimalkan menjadi gol hingga memasuki menit ke-40. Sassuolo akhirnya baru memecah kebuntuan pada menit ke-42 melalui Cristian Volpato. Gelandang muda itu mencetak gol lewat tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari M'Bala Nzola.

Dilansir dari ESPN, keunggulan Sassuolo bertambah hanya dua menit berselang. Pada menit ke-44, M'Bala Nzola mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan terobosan Armand Lauriente. Gol itu membuat tuan rumah unggul 2-0.

Namun, Como berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang berakhirnya babak pertama. Pada menit ke 45+2, Nico Paz mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Ivan Smolcic. Skor pun berubah menjadi 2-1 dan bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Como tampil lebih menekan demi mencari gol penyeimbang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, termasuk upaya Nico Paz pada menit ke-68 yang masih mampu digagalkan kiper Sassuolo Stefano Turati.

Como juga sempat mendapatkan beberapa peluang melalui bola mati dan tendangan jarak jauh, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal menyamakan kedudukan. Sundulan Jacobo Ramon di masa tambahan waktu pun masih melebar dari sasaran.

Di sisi lain, Sassuolo lebih banyak mengandalkan serangan balik pada babak kedua. Meski memiliki beberapa peluang tambahan lewat Andrea Pinamonti dan Armand Lauriente, gol tambahan belum berhasil diciptakan. Setelah tambahan waktu lima menit di babak kedua berakhir, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Sassuolo.

Hasil itu menjadi tambahan tiga poin penting bagi Sassuolo setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Genoa. Sementara itu, Como harus pulang dengan tangan hampa meski sempat mencoba bangkit di babak kedua. Hasil itu juga merupakan kekalahan kedua Como secara beruntun setelah sebelumnya kalah dari Inter di kandang sendiri.