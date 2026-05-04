Rizka Perdana Putra
Senin, 4 Mei 2026 | 17.17 WIB

Prediksi Everton vs Manchester City: Pep Guardiola Wajib Menang Besar, Demi Kejar Selisih Gol Arsenal

Manchester City perlu menang besar. (Dok. IG @afc.base)

JawaPos.com – Manchester City tidak cukup sekadar meraih tiga poin saat bertandang ke markas Everton di Dickinson Hill, Liverpool, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB). The Citizens –julukan City– juga dituntut menjaga atau memperbesar selisih gol dalam laga di matchweek ke-35 Premier League tersebut.

Situasi itu dipicu hasil yang diraih Arsenal. Klub berjuluk The Gunners itu baru saja menang 3-0 atas Fulham FC di Stadion Emirates, London, kemarin (3/5). Hasil tersebut memperlebar keunggulan selisih gol Arsenal menjadi surplus 41 gol atau unggul dari City dengan surplus 37 gol.

Saat ini Arsenal memimpin enam poin (76-70) atas City, tetapi The Citizens memainkan dua laga lebih sedikit. Jika Arsenal dan City memiliki poin sama di akhir musim, maka juara akan ditentukan lewat selisih gol terbesar. ”Itu (selisih gol) tidak boleh mengalihkan perhatian kami. Kemenangan tetap yang utama,” kata tactician City Pep Guardiola seperti dikutip dari laman resmi klub. 

Statistik Superior Pep

Menurut Pep, Everton berpotensi jadi lawan yang menyulitkan. Terutama saat bermain di kandang baru, Dickinson Hill.

”(Markas) Everton yang dulu (Goodison Park, Red) sangat keren dan sangat Inggris. Saya senang pergi ke sana. Tetapi, di stadion baru, mereka bertahan dengan sangat baik dan selalu sulit,” beber Pep dikutip dari Read Everton.

Meski begitu, statistik berkata sebaliknya. Pep punya catatan superior saat berhadapan dengan Everton. Dalam 20 kali pertemuan, City hanya sekali kalah. Itu pun terjadi pada 2017. Sisanya, City meraih 15 kali kemenangan dan empat kali seri. 

Rekor Pep juga tajam saat menghadapi tim yang ditangani David Moyes, pelatih Everton. Dari 15 kesempatan bertemu di Premier League, Pep meraih 12 kali kemenangan dan tiga kali seri. 

Awal Jadwal Padat

Laga di kandang Everton bakal jadi awal dari rangkaian laga berat bagi City. Setelah dini hari nanti, Bernardo Silva dkk masih harus menghadapi tim-tim seperti Brentford FC, AFC Bournemouth, dan Aston Villa yang masih bersaing di zona Eropa. Selain itu, City juga bakal menjalani final Piala FA melawan Chelsea, serta satu laga tunda lawan Crystal Palace.

