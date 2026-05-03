Gyokeres Bicara Usai Borong Dua Gol: Arsenal Tak Boleh Kehilangan Kepercayaan

JawaPos.com - Arsenal tampil meyakinkan saat membantai Fulham 3-0 di Emirates dan Viktor Gyokeres jadi bintang utama di balik kemenangan itu. Dua gol ia sumbangkan, ditambah kontribusi assist, dalam salah satu performa terbaiknya musim ini.

Tapi menariknya, setelah laga, Gyokeres tidak terlalu larut dalam euforia. Fokusnya justru langsung ke hal yang lebih besar: menjaga mentalitas tim dalam perburuan gelar.

"Saya pikir baik performa maupun hasilnya sama pentingnya. Kami mengontrol permainan dengan sangat baik," kata pemain berusia 27 tahun itu seperti dikutip dari TNT Sports.

"Pada tahap ini kami harus memenangkan pertandingan yang tersisa, dan kami menunjukkan hari ini bahwa kami dapat tampil bagus dan mendapatkan tiga poin."

Mentalitas Jadi Kunci Kemenangan atas Fulham membuat Arsenal kini unggul enam poin di puncak klasemen. Namun, situasi belum sepenuhnya aman, terutama karena pesaing terdekat masih punya tabungan pertandingan.

Gyokeres pun menekankan satu hal penting: jangan sampai kehilangan keyakinan.

"Kami tidak pernah berhenti percaya, dan kami tidak akan berhenti. Kami akan terus maju. Masih banyak yang bisa diperjuangkan dan kita akan menuju pertandingan berikutnya. Ini adalah minggu yang baik. Kami mendapatkan beberapa hasil yang bagus. Kami berada di jalur yang benar dan kami harus tetap di sana."

Nada bicaranya simpel, tapi pesannya jelas: Arsenal belum selesai.

Performa Komplet di Emirates Di atas lapangan, Gyokeres benar-benar tampil komplet. Ia membuka keunggulan lewat penyelesaian jarak dekat setelah umpan matang dari Bukayo Saka.

Tak lama kemudian, perannya berbalik. Kali ini ia jadi kreator, memberi assist untuk Saka yang dengan tenang menggandakan keunggulan.