Barcelona di Ambang Juara Usai Tundukkan Osasuna 2-1

Pemain Barcelona Legends Rivaldo melakukan selebrasi usai mencetak gol kegawang DRX World Legends pada laga Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Barcelona di ambang gelar juara Liga Spanyol 2025/2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar, Pamplona, Minggu dini hari WIB.
Dikutip dari laman La Liga, kemenangan Barcelona dipastikan melalui drama tiga gol yang tercipta di ujung babak kedua. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski (81') dan Ferran Torres (86'), Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia (88').
Kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan perolehan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan empat partai terakhir di liga.
Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, Real Madrid, yang mengekor dengan 74 poin dari 33 pertandingan.
Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau seri pada pertandingan kontra tuan rumah Espanyol, Senin (4/5) dini hari WIB, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol 2025/2026.
Laga Osasuna kontra Barcelona sengit sejak awal pertandingan. Pada babak pertama, Barcelona memiliki beberapa peluang termasuk lewat upaya Lewandowski tetapi tidak ada yang menjadi gol.
Osasuna juga mempunyai kesempatan, seperti dari sepakan Ante Budimir yang tidak dapat menaklukkan kiper Barcelona Joan Garcia.
Seusai turun minum, Barcelona tetap mengurung tuan rumah. Sekitar menit ke-50, bola tendangan jarak dekat gelandang Daniel "Dani" Olmo tidak menjadi gol lantaran diblok bek Osasuna Alejandro Catena.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-81, saat Lewandowski sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan umpan Marcus Rashford.
Hanya berselang lima menit (86'), Barcelona berhasil menggandakan keunggulan. Memanfaatkan kesalahan penguasaan bola dari pemain Osasuna, Fermin Lopez dengan cepat mengirimkan umpan matang kepada Ferran Torres yang mengonversinya menjadi gol.
