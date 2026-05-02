Prediksi Barcelona vs Osasuna: Skenario Barca Segel Gelar Juara LaLiga Pekan Ini!

Sesi Latihan Skuad FC Barcelona (X/@FCBarcelona)
JawaPos.com - Pekan ke 34 La Liga musim ini bisa menjadi momen krusial bagi armada Los Cules untuk mengunci gelar juara. Barcelona memiliki dua syarat: Hansi Flick dan anak asuhnya wajib menjinakkan Osasuna di Stadion El Sadar, Minggu (3/5) pukul 02.00 WIB, sembari berharap Real Madrid terjungkal di markas Espanyol pada hari Senin (4/5).
Jika skenario itu berjalan mulus, trofi ke 29 La Liga akan resmi mendarat di lemari juara Barca. Setelah mengamankan Piala Super Spanyol, gelar liga domestik menjadi pelipur lara yang sempurna usai mereka kandas di semifinal Copa del Rey dan perempat final Liga Champions.
Namun, misi di El Sadar bukan perkara mudah. Musim lalu, Blaugrana memiliki pengalaman yang kelam di sana setelah digilas 2-4. "Kami ingin segera menyegel gelar ini. Tapi Osasuna adalah tim yang ambisius," ucap pelatih asal Jerman, Hansi Flick, dikutip melalui laman Marca, Sabtu (2/5).
Baca Juga:The Three Musketeers Persebaya Surabaya! Andhika Ramadhani, Risto Mitrevski , Gustavo Fernandes Siap Bungkam PSBS Biak
Sementara itu, Barcelona memiliki kabar baik, Flick mendapatkan suntikan tenaga baru. Raphinha, Marc Bernal, dan Eric Garcia sudah kembali masuk skuad. Meski Raphinha dan Bernal kemungkinan besar tidak memulai laga sebagai starter demi menjaga kebugaran, kehadiran mereka menjadi opsi mewah di bangku cadangan. Eric Garcia diprediksi akan langsung mengisi pos bek kanan menggantikan Jules Kounde yang terkena sanksi.
Barca juga masih dipusingkan dengan absennya wonderkid Lamine Yamal akibat cedera otot paha kiri. Di lini depan, persaingan memperebutkan posisi nomo 9 juga memanas. Ferran Torres diprediksi akan dipercaya Flick sebagai ujung tombak sejak menit awal, menyisihkan Robert Lewandowski ke bangku cadangan. Di lini tengah, militansi Gavi tampaknya lebih dipilih untuk menemani Pedri ketimbang Frenkie de Jong.
Di sisi lain, tuan rumah sedang dalam tren positif. Skuad besutan Alessio Lisci itu sedang terbang tinggi setelah menang dramatis atas Sevilla pekan lalu. Dengan tiket kompetisi Eropa yang masih dalam jangkauan, Los Rojillos siap menjadi batu sandungan bagi ambisi juara Barcelona.
"Kami sudah aman dari degradasi, sekarang saatnya membidik mimpi yang lebih tinggi (Eropa)," tegas Lisci.
Meski tanpa Victor Munoz yang cedera, Osasuna mendapatkan suntukan moral dengan kembalinya Iker Benito yang baru sembuh dari cedera panjang.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari