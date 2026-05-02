Patrick Dorgu Bisa Main Lagi! Berikut Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Liverpool

JawaPos.com - Patrick Dorgu bisa kembali bermain saat Manchester United menghadapi Liverpool di Liga Inggris pekan ke-35. Laga bertajuk North West Derbi tersebut akan dimainkan di Old Trafford, Minggu (3/5) pukul 21.30 WIB.

Pemain 21 tahun tersebut absen setelah laga melawan Arsenal Karena cedera hamstring. Patrick Dorgu baru kembali ke skuad Manchester United saat laga melawan Brentford.

Kembalinya Patrick Dorgu bisa menjadi salah satu opsi jika Luke Shaw tidak bermain sebagai starter. Sebab, sang pemain tidak bermain 90 menit di laga melawan Brentford karena mengalami cedera.

Di sisi lain, Matheus Cunha diharapkan bisa kembali bermain. Pada laga melawan Brentford, pemain asal Brasil tersebut mengalami cedera otot pinggul.



"Kami dalam kondisi yang sangat baik. Matheus telah melakukan sedikit pekerjaan, jadi kami berharap. Kami tidak yakin, tetapi kami berharap," kata Michael Carrick saat jumpa pers yang dikutip laman Manchester United, Sabtu (2/5).

Laga besok tidak hanya membuat Manchester United semakin dekat ke Liga Champions jika berhasil mengalahkan Liverpool. Namun, Setan Merah bisa kembali finish di atas Liverpool.

"Saya pikir ini menunjukkan peningkatan besar sebagai sebuah tim, dan semakin kuat. Memasuki pertandingan ini dalam posisi yang sangat baik, setelah hasil bagus dan berusaha untuk mencapai tujuan, terus maju. Saya sepenuhnya menyadari situasi di liga dan betapa ketatnya persaingan di antara kami, tetapi itu bukan sesuatu yang benar-benar kami fokuskan menjelang pertandingan ini," ujar Carrick.

"Saya pikir ini adalah pertandingan tunggal, mereka memiliki pemain-pemain hebat, mereka tim yang bagus dan mereka memenangkan liga tahun lalu. Kami jelas menghormati semua yang terjadi dalam pertandingan ini. Kami memperlakukannya seperti itu: sebagai pertandingan tunggal. Posisi liga adalah apa adanya, tetapi hari Minggu adalah pertandingan yang sama sekali berbeda," pungkas Carrick.