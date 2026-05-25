Como Pastikan Lolos Liga Champions usai Kalahkan Cremonese 4-1

JawaPos.com - Como 1907 memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan tuan rumah Cremonese 4-1 pada pekan terakhir Liga Italia 2025/26 di Stadio Giovanni Zini pada Senin (25/5).

Lucas Da Cunha mengemas dua gol untuk Como dengan dua gol lainnya dicetak Jesus Rodriguez dan Anastasios Douvikas. Gol hiburan Cremonese dicetak oleh Federico Bonazzoli.

Kemenangan ini semakin sempurna setelah kabar kekalahan AC Milan di San Siro memastikan Como finis di zona empat besar. Sementara itu Cremonese yang diperkuat kiper Timnas Indonesia, Emil Audero harus rela terdegradasi ke Serie B musim depan, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a dikutip dari Antara.

Kedua tim datang ke pertandingan dengan tekanan besar karena kemenangan belum tentu cukup untuk mencapai target masing-masing. Como mulai memberikan ancaman melalui sundulan Assane Diao yang masih melenceng. Namun, tekanan tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-36.

Diao menusuk dari sisi kiri dan mengirim umpan silang yang sempat ditepis Emil Audero saat mengantisipasi sepakan Tasos Douvikas. Bola muntah hasil sapuan buruk Giuseppe Pezzella justru jatuh ke kaki Jesus Rodriguez yang tanpa kesulitan mencetak gol pembuka untuk Como.

Keunggulan itu bertahan hingga jeda sebelum Como kembali menghukum tuan rumah pada awal babak kedua. Pada menit ke-51, Jesus Rodriguez berganti peran menjadi pemberi assist. Umpannya dari sisi lapangan berhasil diselesaikan Tasos Douvikas di tiang jauh untuk menggandakan keunggulan Como menjadi 2-0.

Cremonese sempat membuka harapan empat menit berselang. Tuan rumah mendapatkan penalti setelah Jacobo Ramon menjatuhkan Jamie Vardy di dalam kotak terlarang.

Federico Bonazzoli yang maju sebagai eksekutor sukses memperkecil skor menjadi 2-1 pada menit ke-55. Namun, momentum tersebut tidak bertahan lama. Perjuangan Cremonese untuk bertahan di Serie A menjadi berat pada menit ke-70. Alberto Grassi diganjar kartu merah hasil tinjauan VAR dan diganjar penalti.