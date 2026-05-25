Como Lolos ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

JawaPos.com - Como akhirnya menulis salah satu kisah paling mengejutkan di sepak bola Italia musim ini.

Klub asuhan Cesc Fabregas resmi memastikan tiket ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka menghancurkan Cremonese 4-1 pada pekan terakhir Serie A.

Melansir BBC, hasil itu menjadi penutup sempurna bagi perjalanan luar biasa Como, yang baru dua musim kembali bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia.

Como Tampil Ganas di Laga Penentuan Como tampil penuh percaya diri sejak menit awal menghadapi Cremonese yang sedang berjuang menghindari degradasi. Gol dari Jesus Rodriguez dan Tasos Douvikas membuat tim tamu langsung memegang kendali pertandingan.

Cremonese sempat mendapatkan harapan setelah Jamie Vardy dijatuhkan di kotak penalti dan Federico Bonazzoli sukses memperkecil ketertinggalan lewat titik putih. Namun pertandingan berubah panas di babak kedua.

Momen paling dramatis datang sekitar 20 menit sebelum laga selesai ketika Como mendapatkan penalti kontroversial.

Keputusan wasit memicu kemarahan kubu Cremonese hingga situasi di lapangan memanas. Gelandang Alberto Grassi menerima kartu merah langsung karena melakukan protes keras kepada wasit.

Tidak berhenti di situ, dua pemain cadangan Cremonese, Milan Djuric dan David Okereke, juga ikut diusir keluar lapangan akibat keributan yang terjadi di bangku cadangan.