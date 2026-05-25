Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 25 Mei 2026 | 19.16 WIB

Como Lolos ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah

Cesc Fabregas bawa Como lolos ke liga Champions untuk pertama kali. (Instagram/@Como_1907) - Image

Cesc Fabregas bawa Como lolos ke liga Champions untuk pertama kali. (Instagram/@Como_1907)

JawaPos.com - Como akhirnya menulis salah satu kisah paling mengejutkan di sepak bola Italia musim ini.

Klub asuhan Cesc Fabregas resmi memastikan tiket ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka menghancurkan Cremonese 4-1 pada pekan terakhir Serie A.

Melansir BBC, hasil itu menjadi penutup sempurna bagi perjalanan luar biasa Como, yang baru dua musim kembali bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia.

Como Tampil Ganas di Laga Penentuan

Como tampil penuh percaya diri sejak menit awal menghadapi Cremonese yang sedang berjuang menghindari degradasi. Gol dari Jesus Rodriguez dan Tasos Douvikas membuat tim tamu langsung memegang kendali pertandingan. 

Cremonese sempat mendapatkan harapan setelah Jamie Vardy dijatuhkan di kotak penalti dan Federico Bonazzoli sukses memperkecil ketertinggalan lewat titik putih. Namun pertandingan berubah panas di babak kedua.

Momen paling dramatis datang sekitar 20 menit sebelum laga selesai ketika Como mendapatkan penalti kontroversial.

Keputusan wasit memicu kemarahan kubu Cremonese hingga situasi di lapangan memanas. Gelandang Alberto Grassi menerima kartu merah langsung karena melakukan protes keras kepada wasit.

Tidak berhenti di situ, dua pemain cadangan Cremonese, Milan Djuric dan David Okereke, juga ikut diusir keluar lapangan akibat keributan yang terjadi di bangku cadangan.

Dalam situasi unggul jumlah pemain, Como semakin nyaman mengontrol pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Como Pastikan Lolos Liga Champions usai Kalahkan Cremonese 4-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Como Pastikan Lolos Liga Champions usai Kalahkan Cremonese 4-1

Senin, 25 Mei 2026 | 13.28 WIB

Prediksi Cremonese vs Como 1907: Tinggal Selangkah Menuju Sejarah, Cesc Fabregas Punya Modal Streak Unbeaten - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Cremonese vs Como 1907: Tinggal Selangkah Menuju Sejarah, Cesc Fabregas Punya Modal Streak Unbeaten

Senin, 25 Mei 2026 | 03.46 WIB

Dunia, Siap-siap Dengar Nama Indonesia Sering Disebut Komentator Eropa! Perjalanan Fantastis Como 1907 - Image
Sepak Bola Dunia

Dunia, Siap-siap Dengar Nama Indonesia Sering Disebut Komentator Eropa! Perjalanan Fantastis Como 1907

Minggu, 24 Mei 2026 | 16.09 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore